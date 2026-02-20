Ayelén Paleo, su guerra con Carmen Barbieri y una insólita confesión: "Abrirte de piernas con uno que te dé un regalo es..."

Ayelén Paleo lo hizo otra vez. Pero esta vez no fue por una pelea explosiva ni por una producción jugada, sino por un momento tan espontáneo que terminó convertido en uno de los bloopers más comentados en las redes sociales. La escena ocurrió durante una entrevista telefónica en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), cuando en medio de una charla picante cayó -literalmente- en la cuenta de que estaba saliendo en vivo. Todo arrancó con una pregunta filosa de Pepe Ochoa, que retomó un intercambio previo con Luciana Salazar. "Vamos a hacer una pregunta. Le pregunté esto a Luli Salazar, no te ofendas. ¿Sos gato?", disparó, sin anestesia.

Lejos de esquivar el dardo, Paleo contestó con humor y desparpajo: "Ojalá, mi amor, sería gato. Ya dejé todo eso afuera. Me encantaría volver", soltó entre risas, sorprendiendo al estudio. "Pero ¿cómo?", reaccionó Fefe Bongiorno. "Mi amor, que me lleguen regalos. Me encantaría", explicó ella, sin eufemismos. Cuando Ochoa quiso confirmar si hablaba en serio, redobló: "En una época era. No. Ahora soy una señora".

El intercambio fue escalando en tono y complicidad. En medio de carcajadas, Paleo lanzó una frase que dejó atónitos a los panelistas: "Abrirte de piernas con uno que te dé un regalo es una cosa hermosa, mi amor". La mesa explotó. Entonces, Santiago Riva Roy recordó una vieja anécdota de Moria Casán, quien contó que el regalo más caro que recibió por tener sexo fue una camioneta. "¿Vos te acordás qué fue lo más caro que te regalaron por tener sexo?", preguntó.

Dándose cuenta de su desliz, Paleo respondió: "Ay, fue tanto que ya no recuerdo". Pero el verdadero oro viral llegó minutos después, cuando la charla giró hacia su cumpleaños. "Hoy es mi cumple, no sé, bardeando a todos los programas", bromeó. Y de pronto, el giro inesperado: "¿Esto va a salir al aire? Me muero", preguntó, genuinamente sorprendida. "Estamos en vivo, Aye. Estamos en vivo hace una hora", le aclaró Riva Roy. "Ayelén, estamos en vivo hace una hora", reforzó Ochoa.

Ayelén Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo

La secuencia fue tan absurda como divertioda. "¿Esto va a salir ahora? ¿Está grabado?", insistió. "Estamos en vivo", repitieron desde el estudio. "Pero ¿en vivo dónde? ¿Hay un programa? O sea, ¿los puedo ver?". "¿Pero qué pensó que era, una charla de amigos?", ironizó Bongiorno. "Pensé que me ibas a mandar un link, boludo. No, no puedo creerlo. ¿Estamos en vivo de verdad?", confesó, entre carcajadas. Lejos de enojarse o incomodarse, Paleo se rió de sí misma y siguió adelante.

Incluso, hasta habló de su denuncia contra Carmen Barbieri por presunto hostigamiento mediático. Según reveló Ángel de Brito, también habrían sido imputados Guille Barrios, Anabella Cerezo, Matías Bottero, Pablo Salúm, la productora Jotax y el propio canal. "Están todos imputados. Me parece espectacular", expresó Paleo tras declarar durante dos horas en la causa. "Hoy, imputaron no solamente a la persona que estaban en la lista, sino que el fiscal Juan Rozas agregó a más gente", sumó.

Y añadió: "Están todos imputados. Me parece espectacular, lejos de archivarse, esto es algo serio, va a marcar un antes y un después. No es contra una persona sola, sino contra conductas que se han hecho sistemáticamente y que no las merezco". En ese sentido, remarcó: "Me han humillado de todas las maneras posibles", insistió. "Se me comparó con un femicida, que amenacé, hostigaron a mi familia, me dijeron que soy de lo peor, que soy testaferra, no tengo ni una multa yo".

Carmen Barbieri

Aclaró que el viejo conflicto por la supuesta infidelidad con Santiago Bal no es el eje del problema, sino lo que vino después. "Estoy muy orgullosa de todo mi pasado. Sé quién soy, sé lo que hago y tarde o temprano las cosas se van a demostrar", manifestó. "Quiero que se hable con respeto". "No quiero dinero, yo quiero Justicia, que se deje de hablar", lanzó con firmeza.

Según explicó, su intención "no es ver a nadie preso". "Yo estoy cansada de ver todo el tiempo a personas que, cuando me nombrar, me difaman, hostigan, me dicen barbaridades, cuando nunca hubo una prueba, no existe. Por 15 años me callé para cambiar mi vida. No puedo pensar en un futuro con hijos, es imposible, porque estas cosas me quitan las ganas de vivir", remarcó.

Ayelén Paleo

En su descargo, también reveló situaciones personales que la marcaron: "Yo estaba con una pareja, miren que feo, y el padre, un señor grande, a raíz de todo lo que escuchó, le dijo que no quería que yo esté en su casa". "Me gritaron asesina en la calle, ¿por qué tanta maldad conmigo?", siguió, entre lágrimas. "Arranqué sola y estoy sola en esto", concluyó.