De "violento" a "fantasma": dura reacción de Beto Casella ante el ataque de Tomás Dente

Mientras Javier Milei lanzó hace días un discurso de odio contra el colectivo LGBT, la televisión no queda atrás: un debate entre panelistas, en el aire de Bendita TV, derivó en una secuela urticante, dado que Beto Casella expresó su opinión en vivo que evidentemente no le agradó a Tomás Dente, quien lo defenestró en las redes sociales.

Todo se remonta al informe en el clásico ciclo de El Nueve respecto a la marcha del colectivo durante el cual el conductor exteriorizó su punto de vista: "Si tenés un hijo o una hija gay y escuchás a alguien decir que es un enfermo tenés derecho de pegarle un cachetazo. Me dirán violento, pero se metieron con tu hijo, loco ".

El navegador no soporta este contenido.

El clip se volvió viral en redes sociales y Tomás Dente no lo pasó por alto para meter política y bajada de línea libertaria: "¿Pensaba Beto Casella en la tragedia de Once? ¿En los presos liberados en la pandemia?", arrancó en su mensaje de X, ex Twitter, y continuó: "¿En las inundaciones del Gran Buenos Aires? ¿En los bolsos de López? Todo parte de la corrupción K. Pero nunca avalaría un linchamiento a los responsables. Tenés una empatía selectiva. No es por ahí".

Casella, con los años recorrido y fiel a su estilo, reaccionó ante ese dedo inquisidor: "Nadie avaló ningún linchamiento. Y el tema tampoco eran los dichos de Milei. No te hagas el sota . Hay un pibe que en el streaming difunde que los gays son enfermos. Júntate a hacer streaming con él y sean felices juntos, Tomás", lo atacó con cierta ironía.

Una guerra fuera de comprensión entre Tomás Dente y Beto Casella

Tomás Dente no iba a perder en la batalla digital que él mismo comenzó: "Ay Beto hacete cargo alguna vez de que metiste la pata hasta el fondo. Y si, es incitación a la violencia. Y sin insultos porfa. Lo de sota estuvo de más ", respondió a los dichos del periodista.