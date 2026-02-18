Internación de Luciano Castro: los motivos detrás de su decisión y cómo funciona el centro de rehabilitación

Mientras un país entero se reía del "Hola, guapa" de Luciano Castro, intentando coquetear con una extranjera en medio de su relación con Griselda Siciliani, el actor atravesaba en la intimidad un momento crítico que terminó con su internación en un centro especializado. Aunque desde su entorno intentaron manejar la situación con cautela, los detalles no tardaron en salir a la luz.

En medio de rumores y especulaciones, Paula Varela reveló información sobre el mediático: "Cuando yo me lo encontré hace poco a él, me dijo que entendía perfecto lo que le pasaba y me anticipó su decisión de internarse, antes de comenzar a grabar la segunda temporada de una serie de Netflix", expuso.

Luciano Castro se internó en un centro especializado en medio de su escandalo con Griselda Siciliani

Sobre ese diálogo, agregó más datos acerca del tratamiento que ya había comenzado tiempo atrás: "Después yo me enteré que antes de la internación, él ha pasado procesos con psiquiatras y psicólogos... lo viene intentando hace rato. Él no quería que se filtrara esto ", dijo que el impulso fueron sus hijos.

A modo de reflexión, Rodrigo Lussich destacó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones, no por tratarse de una figura pública, sino porque muchas personas atraviesan problemáticas similares sin contar con los mismos recursos: "El hecho de que haya podido concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que tenga que ver con adicciones. Porque es un tipo con una ira importante que creo que tiene que trabajar", deslizó.

Y agregó: "Lo que pasó para el show mediático fue pochoclos, pero para él y la gente que lo rodea es un garrón. Incluso lo pagó con su propia pareja".

Según trascendió, Castro se internó voluntariamente en Cetraq, un centro de tratamiento integral para la recuperación de adicciones. El establecimiento cuenta con distintas modalidades de atención, que van desde hospital de día hasta internaciones con seguimiento intensivo. Se caracteriza por trabajar con un equipo interdisciplinario en un entorno preparado para la contención en salud mental.

Se filtró una foto de Luciano Castro en el centro especializado en el que se internó voluntariamente

Desde la institución explican: "Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar qué modalidad es la mejor para vos: hospital de día, ambulatorio, virtual", describen los responsables de la clínica.

De acuerdo a las imágenes que se filtraron, Luciano Castro realiza actividad física dentro del centro de rehabilitación y continúa entrenando con máquinas de gimnasio, como solía hacerlo fuera del establecimiento.