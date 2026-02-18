Cinthia Fernández no se achicó ante Moria Casán y le dejó una dura advertencia

Cada tanto, el nombre de Cinthia Fernández resuena con fuerza en los medios y en las redes sociales, y no precisamente por grandes logros, sino más bien por estar ligada a alguna polémica. En este contexto, volvió a ser viral al no poder contener las lágrimas en La mañana con Moria, al referirse a las críticas que enfrenta por su desempeño como panelista y por haber comenzado a estudiar Abogacía.

La tensión en el programa comenzó días atrás, cuando enfrentó a China Suárez y, días después, discutió con Elba Marcovecchio. En su descargo, Fernández apuntó directamente contra Yanina Latorre, quien en su ciclo radial cuestionó sus intervenciones y aseguró que asumía una postura de abogada cuando recién inicia la carrera. Frente a esas críticas, la panelista respondió: "Cuando era panelista y no estudiaba periodismo me decían 'vos estás calentando una silla'. Bueno, ella tampoco es periodista y también tiene otras carreras, pero ejerce el periodismo desde el panel o desde la conducción", disparó.

Todo comenzó con un enfrentamiento entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández

La discusión también giró en torno a las repercusiones que generó su decisión de estudiar Derecho, algo que, según expresó, despertó ataques constantes en redes y medios. "El hate que recibí por estudiar... nada les viene bien", sostuvo. "Hay estupideces que uno hace por la edad, hay estupideces que uno hace por necesidad; hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo", reconoció, en alusión a su pasado mediático.

La panelista también fue crítica con el medio televisivo y reflexionó sobre su vínculo con la exposición: "La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí me da de comer y hoy por hoy no tengo otra cosa. Pero cuando tenga otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión; no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele le sirvió mucho más. Hoy no tengo otra".

Moria Casán le cantó las cuarenta a Cinthia Fernández pero su panelista no se lo tomó nada bien

En medio de su descargo, Moria Casán intervino con algunas observaciones sobre el presente personal y laboral de Fernández, incluyendo comentarios en torno a su relación con el abogado Roberto Castillo. La conductora no solo tomó partido por Marcovecchio, sino que además cuestionó la relación de Cinthia con el letrado.

Al salir del programa, Fernández se defendió: " No voy a dejarme pisotear ", fueron sus primeras palabras. "Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto", aseguró en diálogo con un móvil de SQP.

YANINA LATORRE SE METIO EN LA PELEA DE CINTHIA FERNANDEZ CON ELBA MARCOVECCHIO EN #LaMañanaConMoria CON UN CRUCE INESPERADO CON MORIA:



"NO ME VOY A DEJAR PISOTEAR"



pic.twitter.com/SuCL1QMHAu — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) February 18, 2026

La frase que terminó por encender las redes fue la comparación de la abogada, que la llamó "chihuahua". Ese comentario se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de memes y debates. Cinthia no dejó pasar el tema: "Tuvo que descalificarme y hacer un chiste, cuando es una mujer que tiene muchos recursos. Me chicanea y minimiza todo el tiempo", sostuvo. Y agregó, en referencia a su decisión de estudiar Derecho: "Las chicanas son con el estudio. ¿De acá a que me reciba es la única chicana que me van a hacer?".

Sobre los comentarios de Moria, fue contundente: "¿Por qué voy a estar influenciada? ¿Por qué no puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me subestiman tanto?", dijo. Incluso reveló que, durante la nota en vivo, intentó comunicarse con su pareja para despejar dudas. "Se lo pregunté a Roberto durante la nota y no me podía comunicar. Cuando salí del canal me preguntó qué pasó. Me dijo: 'Nunca me peleé con Elba, me cae re bien'", relató, dejando en claro que no existe un trasfondo personal detrás del cruce televisivo.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

El impacto del enfrentamiento quedó reflejado en un detalle que no pasó inadvertido: tras el programa, el equipo compartió una foto grupal en redes sociales en la que Cinthia Fernández no apareció. Según trascendió, se retiró rápidamente porque se sentía mal.