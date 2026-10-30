Aberrante declaración de Wagner en el nuevo juicio por Micaela García: "Estoy arrepentido y pido perdón, pero yo no la maté"

Pasaron más de nueve años y la Justicia vuelve a mirar qué pasó la madrugada del 1 de abril de 2017. En los Tribunales de Gualeguay empezó un nuevo juicio por el femicidio de Micaela García que al momento de ser secuestrada, violada y asesinada en Entre Ríos tenía 21 años y cuyo nombre se convirtió en ley. Esta vez se analiza por primera vez si Néstor Pavón, condenado en su momento solo por encubrimiento, fue coautor del crimen.

La primera voz del juicio que resonó fuertemente fue la de Andrea Lescano, mamá de Micaela. "Quiero justicia por mi hija", dijo contundentemente mientras repasaba los primeros días de búsqueda, que todavía exponen cómo responde el Estado cuando desaparece una mujer.

Micaela García

Contó que todo empezó con una llamada del novio de Micaela, que la había buscado sin éxito en los lugares donde podía estar. Más tarde, una amiga le avisó que en la comisaría no querían tomarles la denuncia porque todavía no habían pasado 24 horas . Lescano terminó haciendo dos denuncias formales, una en Colón, donde vivía, y otra en Gualeguay.

Ese recorrido, que la familia transformó en lucha, dio origen a la Ley Micaela, que obliga a capacitarse en género y violencia de género a quienes trabajan en los tres poderes del Estado. La madre recordó el trabajo de difusión que hicieron para que la norma se aplique de verdad.

La declaración de Wagner

Este viernes 30 de octubre llegó la audiencia más esperada; la de Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el crimen, declaró esta vez como testigo. Según registró el medio local AHORA, volvió a negar que haya matado a Micaela y señaló a Pavón como quien la asfixió.

"Yo sé que fue él y me gustaría mirarlo a la cara y tenerlo de frente, a Pavón. ¿Por qué no me mata él?", dijo y agregó: "Estoy vivo y voy a seguir pidiendo perdón y arrepentimiento. Estoy arrepentido y pido perdón, pero yo no la maté. Ya dije que no la maté hace 9 años atrás; me di vuelta y le dije (a Pavón) 'vos la mataste'. Por tercera vez que lo estoy diciendo. No me creyeron".

Al comenzar, se dirigió a la familia: "Estoy acá para pedir perdón al padre y la madre de Micaela, y a todas las madres y padres que hayan perdido una hija y a todo Entre Ríos. Estoy pagando yo, me hice cargo de todo. Pasaron 9 años y me pegaron una puñalada, me partieron la cabeza, me cortaron la cara, casi me mataron a la semana". También denunció que lo atacaron en la cárcel antes de ir a declarar: "Estoy lastimado entero, cortado por estar hablando acá porque me pidieron los padres de Micaela".

Micaela García

En su relato, Wagner se presentó como alguien que actuó bajo efectos de drogas, alcohol y pastillas, y que hizo "lo que le pedían". Contó que esa noche, mientras daban vueltas en auto, Pavón le señaló a Micaela, que caminaba sola, y le dijo "agarrala". Según su versión, se apartó un momento y, al volver, Pavón la estaba asfixiando: "No la pude salvar", y, sobre el abuso, dijo: "Yo no sé si abusé de ella", y acusó a Pavón: "Él sí abusó de ella". Cerró con otra frase: "Yo no la ahorqué".

El testimonio de Wagner es una pieza central, pero también tiene un historial de contradicciones. En su primera declaración, el 12 de abril de 2017, reconoció el secuestro y la violación, aunque dijo tener dudas sobre quién causó la muerte. En el juicio oral de ese año, admitió haber violado a Micaela y sostuvo que Pavón la sujetó y después la asfixió, y que habían acordado que él se haría cargo de todo si los detenían. Hoy dice que no sabe si abusó de ella.

Sebastián Wagner al momento de su detención

💣 Bombita. Hay un dato que no se puede pasar por alto: cuando atacó a Micaela, Wagner ya tenía condenas por violación y estaba en libertad condicional.

El tribunal de 2017 descartó aquella versión porque no coincidía con el resto de las pruebas. Condenó a Wagner a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. A Pavón le dio cinco años por encubrimiento agravado: los jueces entendieron que Wagner actuó solo y que no había pruebas biológicas, rastros ni testigos que ubicaran a Pavón en la escena.

La familia de Micaela todavía pide justicia

El camino a la reapertura de este juicio fue largo. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución de Pavón por la acusación principal y ordenó un nuevo juicio para analizar una posible coautoría funcional y ya en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión por razones procesales. Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se hiciera un nuevo debate oral.

El tribunal, integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali, continuará las audiencias el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. El juicio se transmite en vivo por el canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Pavón llega a esta instancia con la presunción de inocencia sobre la acusación de coautoría.

Ante situaciones de violencia de género está disponible la Línea 144, gratuita y las 24