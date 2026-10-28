Dani La Chepi rompió el silencio sobre el bullying que sufrió su hija y explotó: "Involucrate"

El grave episodio de bullying que salió a la luz en el Colegio Pía Didoménico, de Catamarca, generó una fuerte repercusión en las redes sociales y despertó el repudio de distintas figuras públicas. Una de las que decidió pronunciarse fue Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, quien cuestionó la naturalización de la violencia entre menores y reveló las situaciones de acoso escolar que sufrió su hija, Isabella.

A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, la influencer expresó su indignación por lo ocurrido y reflexionó sobre la responsabilidad de las familias y las instituciones educativas frente a estos episodios. Además, recordó las experiencias que atravesó junto a su hija durante el jardín de infantes y la escuela primaria.

La Chepi contó cómo su hija sufrió bullying que salió en Catamarca

El descargo surgió después de que se viralizara una grabación en la que una estudiante del colegio catamarqueño reconocía haber participado de burlas e insultos sistemáticos contra una compañera de sexto año durante su viaje de egresados a Bariloche. El caso también quedó bajo investigación judicial por la filtración previa de material íntimo de la víctima.

Frente a esta situación, Dani La Chepi apuntó contra quienes minimizan las agresiones entre estudiantes por tratarse de menores de edad. "¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque 'son chicos'?". En esa misma línea, cuestionó la manera en que los adultos abordan la problemática y planteó la necesidad de trabajar en la prevención desde los hogares. "Nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos se puedan defender del bullying, ¿pero cuánto nos ocupamos de enseñarle a que ellos no hagan bullying?", expresó frente a cámara.

La Chepi contó cómo su hija sufrió bullying

Para ejemplificar su postura, la actriz recordó uno de los primeros episodios de hostigamiento que sufrió Isabella cuando todavía asistía al jardín de infantes. Según relató, una compañera la acorraló contra una pared y comenzó a agredirla verbalmente, hasta que una docente intervino: "Lo primero que hice fue entrar al jardín y preguntar qué había pasado", recordó sobre su reacción al enterarse de lo ocurrido. La influencer sostuvo que los insultos que recibía su hija eran expresiones que, a su entender, la otra nena había incorporado de su entorno familiar.

Lejos de quedarse únicamente con la intervención de las autoridades escolares, decidió comunicarse con la familia de la alumna: "Le hablé directamente a la madre", explicó y aseguró que aquella conversación permitió ponerle fin al conflicto: " Nunca más se metieron con mi hija ".

Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Durante la primaria, Isabella volvió a sufrir burlas por parte de sus compañeras, esta vez relacionadas con su apariencia física. La situación llegó al punto de que la nena comenzó a modificar su manera de vestirse para evitar los comentarios: "'Mamá, me cargan porque tengo muchos pelos en los brazos' y en verano no quería ir con manga corta", recordó la artista sobre una de las confesiones de su hija.

Ante este nuevo episodio, Dani La Chepi acudió a la dirección del colegio para exigir una intervención. No obstante, aseguró que en una oportunidad recibió como respuesta que se trataba de "cosas de chicos", una explicación que rechazó por considerar que minimizaba el sufrimiento de su hija.

La Chepi habló de la importancia de involucrarse en los asuntos de los hijos

Como no había logrado resolver la situación, decidió hablar con un familiar de la alumna involucrada: "Como nunca había visto a la madre ni al padre, la cargué a la abuela", relató. Según explicó, le planteó lo que estaba sucediendo "con muchísima educación" y, después de esa conversación, las burlas dejaron de repetirse. A partir de sus experiencias personales, la influencer insistió: " Si viene tu nene o tu nena y te dice: 'Está pasando esto', involucrate ", pidió a las familias. Y reforzó su postura con una frase contundente: "Vos decilo, vos sos la adulta".

Finalmente, Dani La Chepi remarcó que la prevención del bullying no puede quedar únicamente en manos de las instituciones educativas, sino que requiere un compromiso activo de los padres y de todo el entorno de los menores: "La educación empieza por casa, ya lo sabemos, pero no mirar para otro lado también educa", concluyó, con un mensaje dirigido tanto a las familias de las víctimas como a las de quienes ejercen violencia contra sus compañeros.