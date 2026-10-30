El bolsonarismo culpó a ChatGPT por la carta de Flávio: presidente autoproclamado y un escudo con "Brazil"

Cuesta creerlo, pero es la explicación oficial del entorno. La carta en la que Flávio Bolsonaro se proclamó "verdadero presidente electo" de Brasil, escrita desde Estados Unidos después de su fuga, tuvo un coautor inesperado: ChatGPT. Así lo explicó Paulo Figueiredo, uno de los agitadores digitales más radicales del bolsonarismo, en su cuenta de X, un día después de que el texto se publicara y tuviera que corregirse no una sino dos veces.

El problema empezó por el escudo y, según Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos, le pidió a la herramienta de OpenAI que agregara el escudo de Brasil al documento. El resultado fue un blasón de 1889, de la época en que el país se llamaba "Estados Unidos do Brazil", con zeta, un nombre que la dictadura militar cambió en 1967 por "República Federativa do Brasil". Lejos de avergonzarse, el influencer lo tomó con humor: "Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que 'Brasil' se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso".

Flávio Bolsonaro

El otro error tampoco sería responsabilidad humana, según su versión. Figueiredo sostuvo que, en ese proceso, la IA mezcló un borrador anterior en el que Flávio se presentaba como presidente del país. "Como se pueden imaginar, una carta que aborda una realidad tan compleja pasa por varias versiones, con el aporte intelectual de más de una persona ", explicó. La corrección cambió "verdadero presidente electo" por un más modesto "líder de Brasil".

Pero si esto fuera poco, la ultraderecha nunca deja que desear y lo curioso es que fue él mismo quien difundió la carta antes que el propio excandidato. Contó que, cuando le mandaron la versión considerada definitiva, preguntó si podía publicarla y le dijeron que sí. "Poco después percibimos los errores y los corregimos. Primero el escudo, luego el texto", relató, como si se tratara de un descuido menor y no de un documento político dirigido "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional".

Sobre as diferentes versões da carta do @FlavioBolsonaro publicada ontem: tenho visto teorias da conspiração mirabolantes, algumas até engraçadas. Como a explicação é bem mais banal, achei por bem esclarecer. Primeiro, o brasão antigo. Com as primeiras versões do texto finalizadas, o @BolsonaroSP pediu ao ChatGPT que inserisse o brasão da República. Por que o ChatGPT escolheu um brasão antigo da época em que Brasil se escrevia com Z, eu não sei. Mas nós achamos muito engraçado. O segundo erro foi que, ao gerar o documento, a IA acabou incluindo uma versão anterior do texto, em que o Flávio se apresentava como o verdadeiro "presidente eleito". Como vocês devem imaginar, uma carta que expressa uma realidade tão complexa passa por várias versões, com a contribuição intelectual de mais de uma pessoa. A versão final fala em "verdadeiro líder" por duas razões. Primeiro, porque descreve com mais precisão a situação jurídica. Segundo, porque liderança carrega um valor MORAL, que traduz o sentido desejado pelo Flávio. A liderança não se exerce com a caneta, e sim com o exemplo. E traz consigo um recado muito claro, inclusive a eventuais usurpadores: a liderança do movimento continuará sendo exercida. Quando me mandaram a versão tida como final, perguntei se podia distribuir para a imprensa e me deram o ok. Assim o fiz e publiquei no meu X. Pouco depois percebemos os equívocos e corrigimos: primeiro o brasão, depois o texto. Para evitar conflito de versões, deixamos inclusive que o próprio Flávio tuitasse a versão corrigida. Nada demais. No fim, o essencial está expresso com precisão pelo Flávio: estas eleições foram ilegítimas, ele não reconhece o resultado e continuará lutando para restaurar a democracia no Brasil. O resto é fetiche da imprensa. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) October 29, 2026

Figueiredo volvió a desconocer el triunfo de Lula da Silva: " Estas elecciones fueron ilegítimas , él (Flávio) no reconoce el resultado y continuará luchando para restaurar la democracia en Brasil. El resto es fetiche de la prensa". Uno de los argumentos del bolsonarismo es la extensión de dos horas del horario de votación, pero en esa franja se emitieron apenas unos 34.000 votos, mientras que la diferencia final fue de 4,4 millones.

El vocero improvisado tampoco es un personaje neutral. Figueiredo es nieto del general João Baptista Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar brasileña. En los últimos meses acompañó a Eduardo Bolsonaro en gestiones en Washington para impulsar sanciones contra Brasil, en un intento por frenar la causa que terminó hace un año con la condena a 27 años de prisión de Jair Bolsonaro. Además, la Justicia brasileña lo investiga por su presunto papel en la trama golpista de 2022.