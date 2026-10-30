El bolsonarismo culpó a ChatGPT por la carta de Flávio: presidente autoproclamado y un escudo con "Brazil"

30 Octubre de 2026 08:47
Cuesta creerlo, pero es la explicación oficial del entorno. La carta en la que Flávio Bolsonaro se proclamó "verdadero presidente electo" de Brasil, escrita desde Estados Unidos después de su fuga, tuvo un coautor inesperado: ChatGPT. Así lo explicó Paulo Figueiredo, uno de los agitadores digitales más radicales del bolsonarismo, en su cuenta de X, un día después de que el texto se publicara y tuviera que corregirse no una sino dos veces.
El problema empezó por el escudo y, según Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos, le pidió a la herramienta de OpenAI que agregara el escudo de Brasil al documento. El resultado fue un blasón de 1889, de la época en que el país se llamaba "Estados Unidos do Brazil", con zeta, un nombre que la dictadura militar cambió en 1967 por "República Federativa do Brasil". Lejos de avergonzarse, el influencer lo tomó con humor: "Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que 'Brasil' se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso".
El otro error tampoco sería responsabilidad humana, según su versión. Figueiredo sostuvo que, en ese proceso, la IA mezcló un borrador anterior en el que Flávio se presentaba como presidente del país. "Como se pueden imaginar, una carta que aborda una realidad tan compleja pasa por varias versiones, con el aporte intelectual de más de una persona", explicó. La corrección cambió "verdadero presidente electo" por un más modesto "líder de Brasil".
Pero si esto fuera poco, la ultraderecha nunca deja que desear y lo curioso es que fue él mismo quien difundió la carta antes que el propio excandidato. Contó que, cuando le mandaron la versión considerada definitiva, preguntó si podía publicarla y le dijeron que sí. "Poco después percibimos los errores y los corregimos. Primero el escudo, luego el texto", relató, como si se tratara de un descuido menor y no de un documento político dirigido "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional".
Figueiredo volvió a desconocer el triunfo de Lula da Silva: "Estas elecciones fueron ilegítimas, él (Flávio) no reconoce el resultado y continuará luchando para restaurar la democracia en Brasil. El resto es fetiche de la prensa". Uno de los argumentos del bolsonarismo es la extensión de dos horas del horario de votación, pero en esa franja se emitieron apenas unos 34.000 votos, mientras que la diferencia final fue de 4,4 millones.
El vocero improvisado tampoco es un personaje neutral. Figueiredo es nieto del general João Baptista Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar brasileña. En los últimos meses acompañó a Eduardo Bolsonaro en gestiones en Washington para impulsar sanciones contra Brasil, en un intento por frenar la causa que terminó hace un año con la condena a 27 años de prisión de Jair Bolsonaro. Además, la Justicia brasileña lo investiga por su presunto papel en la trama golpista de 2022.