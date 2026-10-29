Pánico en una escuela de Caballito: una travesura con gas pimienta dejó 18 intoxicados y una alumna hospitalizada

Un episodio de intoxicación por gas pimienta en una escuela del barrio porteño de Caballito dejó un saldo de 18 personas afectadas, entre estudiantes y adultos, que debieron recibir asistencia médica por parte del SAME. Una adolescente de 14 años tuvo que ser trasladada a un hospital debido a los síntomas que presentó.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal N° 4, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4950, entre Beauchef y la avenida Acoyte. Aunque todavía no se determinaron las circunstancias exactas en las que se liberó la sustancia, la principal hipótesis apunta a una travesura dentro de un aula que habría terminado provocando la intoxicación.

Un episodio de intoxicación por gas pimienta en una escuela del barrio porteño de Caballito dejó un saldo de 18 personas afectadas

Tras recibir la alerta, el Sistema de Atención Médica de Emergencias desplegó un importante operativo en el establecimiento, con 13 móviles destinados a asistir a los afectados. Según el informe oficial, 17 personas recibieron atención en el lugar, mientras que una alumna de 14 años debió ser derivada al Hospital Durand tras presentar náuseas y vómitos.

De acuerdo con el relevamiento realizado por los equipos de emergencia, entre los intoxicados se encontraban 13 mujeres y cinco varones. Del total, 14 eran menores de edad y los cuatro restantes, adultos. En medio de la preocupación que generó el episodio entre la comunidad educativa, el titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la intervención médica y llevó tranquilidad respecto del estado de salud de los involucrados: " En total son 18 los oxigenados, con un traslado a un hospital, pero que está fuera de peligro ", explicó el funcionario, quien confirmó que la adolescente derivada al centro de salud no presentaba complicaciones de gravedad.

[AHORA] Evacuación por gas pimienta en una escuela en Caballito: el SAME atendió a 20 alumnos. Miralo en vivo 👉 https://t.co/4VlUflJMoh https://t.co/WC79JsFltv — Argentina|12 (@argentina12ok) October 29, 2026

Asimismo, Crescenti informó que el operativo había finalizado y que los equipos de emergencia ya se habían retirado de la zona. Sin embargo, advirtió que este tipo de incidentes no son hechos aislados dentro de los establecimientos educativos: " No es la primera vez que ocurre algo así. Todos los años a esta altura ocurren hechos similares ", lamentó el titular del SAME.

Por el momento, no se confirmó quién habría manipulado el gas pimienta ni cómo se produjo su liberación dentro de la escuela. Mientras tanto, la hipótesis de una travesura continúa siendo la principal explicación del episodio que obligó a desplegar un operativo sanitario en pleno Caballito.