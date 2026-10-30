El emotivo homenaje de Boca a Diego Maradona por su cumpleaños 66 y los desgarradores mensajes de sus hijas

En el día en que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años, Boca Juniors decidió homenajearlo con un emotivo video que reunió los mensajes de hinchas de distintas partes del país. A través de una producción especial, los fanáticos simularon una llamada telefónica con el Diez para expresarle cuánto lo extrañan y recordarle que su legado sigue más vigente que nunca.

La iniciativa reunió testimonios de diferentes generaciones, atravesadas por el amor hacia Maradona y su vínculo con el club de la Ribera. Entre recuerdos, agradecimientos y palabras cargadas de nostalgia, los hinchas dejaron en evidencia que el ídolo continúa ocupando un lugar irremplazable en sus corazones.

Diego Maradona

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Manu, quien recordó a su padre mientras se dirigía al exfutbolista: "Hola, Diego, ¿cómo estás? Te habla Manu. ¿Cómo te extraño, loco? Desde que se fue mi viejo que no puedo ver algo tuyo sin emocionarme". Otra fanática, Vicky, también participó del homenaje con unas sentidas palabras: "Yo te hablo y te pienso siempre, vos ya sos eterno". Desde Tucumán, Oscar se sumó a la iniciativa y expresó: "Te extrañamos un montón. Lo que has hecho por nosotros no se va a olvidar nunca en la vida. Como quiera que estés, siempre te llamaré genio. Aguante Boca".

Sin embargo, los homenajes no quedaron únicamente en el ámbito futbolístico, ya que Dalma y Gianinna Maradona también utilizaron sus redes sociales para recordar a su papá en una fecha especialmente significativa para la familia.

Dalma compartió una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos del Diez y acompañó la publicación con una desgarradora reflexión: "Es mentira que con el tiempo duele menos. Yo te extraño cada día más". La actriz también le dedicó unas palabras vinculadas con el reclamo de justicia por la muerte de su padre: "Feliz cumpleaños al cielo. Pediré tus 3 deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que merecés".

Dalma compartió una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos del Diez

Por su parte, Gianinna Maradona publicó una serie de imágenes familiares y un extenso mensaje dedicado al exfutbolista, en el que dejó al descubierto cuánto pesa su ausencia: "Que los cumplas todo lo feliz del mundo papito lindo, el cielo es tuyo", escribió en una de sus historias de Instagram.

Luego, profundizó su dedicatoria con palabras cargadas de nostalgia: "Aunque hoy tampoco haya dirección, feliz vida pa. Gracias por una vida juntos, gracias por enseñarme lo que si y lo que nunca". Y agregó: "Hasta que nos volvamos a encontrar. Venime a buscar. En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar".

El mensaje de Gianinna Maradona en el día que Diego cumpliría 66 años

Además, Gianinna compartió una postal familiar en la que aparece junto a su hermana Dalma, Diego Maradona y Claudia Villafañe, recordando los momentos que compartieron durante su infancia.

A seis años de su muerte, el cumpleaños de Diego Maradona volvió a convertirse en una fecha atravesada por la emoción, los recuerdos y el reclamo de justicia, tanto para sus hijas como para los miles de hinchas que mantienen viva su memoria.