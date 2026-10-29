Desgarrador reclamo del hijo de Nancy Godoy tras el hallazgo del cuerpo: "Nos enteramos por la tele"

A pocas horas de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde hacía varios días, los vecinos de Esquina, Corrientes, se movilizaron para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento de su muerte.

En medio del dolor y la conmoción, Sebastián, uno de los hijos de la maestra, habló con los medios de comunicación y pidió que se investigue lo ocurrido con su madre. "que hable el cuerpo de mi mama", expresó en sus primeras declaraciones, y agregó que la familia necesita "saber que le hicieron y quienes fueron".

Familiares de Nancy Godoy y vecinos de Esquina piden justicia

Sin embargo, el reclamo no estuvo dirigido únicamente a los responsables de la muerte de Nancy. El joven también cuestionó duramente el accionar de las autoridades y denunció que su familia se enteró del hallazgo a través de los medios, sin recibir una comunicación oficial previa.

" Nos enteramos por la tele, una vergüenza . Me dio bronca e impotencia no habernos enterado nosotros los familiares, pero así se maneja la justicia de acá", manifestó, visiblemente indignado por el manejo de la información durante la investigación. En ese sentido, Sebastián apuntó contra la falta de acompañamiento institucional y aseguró que ninguna autoridad se acercó a la familia desde que comenzó la búsqueda. "Ni la supervisora, ni la ministra, ni el gobernador, nadie se comunicó", denunció.

"Que hable el cuerpo de mi mamá": Sebastián, el hijo de Nancy, la maestra que estuvo desaparecida en Corrientes. Sus restos aparecieron en un potrero y se investiga un femicidio: esperan los resultados de la autopsia https://t.co/ZH21aDMvDt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 29, 2026

Además, remarcó que, frente a la ausencia de respuestas oficiales, el principal sostén durante estos días fueron sus seres queridos, los vecinos de Esquina y los medios de comunicación que siguieron de cerca el caso.

Por otra parte, este miércoles habría sido encontrado el teléfono celular de Nancy, un elemento que podría resultar importante para la investigación. No obstante, su hijo cuestionó que el hallazgo se produjera recién después de que se confirmara la muerte de su madre: "Recién me entero, hoy encuentran todo".

Nancy Godoy

Finalmente, Sebastián hizo un llamado para que lo ocurrido no quede impune y exigió una mayor intervención de las autoridades, no solo para esclarecer el caso, sino también para evitar que otra familia atraviese una situación semejante: "Que no vuelva a pasar en ningún lugar de la argentina esto. Que ningún docente tenga que sufrir lo que sufrió mi mamá por ir a enseñar, por ir a educar, a trabajar", expresó con dolor.

"Que el Estado este presente", concluyó, en un reclamo que acompañaron los vecinos movilizados para pedir justicia por Nancy Godoy.