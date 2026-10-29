Escopetazo en plena calle y un hombre de 69 años detenido por una pelea familiar: "Vas a matar a alguien"

Parecía la escena de un western, pero ocurrió a plena luz del día en Charata, Chaco. Una pelea familiar terminó con armas a la vista, un disparo en la vía pública y un señor de 69 años detenido. Todo quedó registrado en un video que circula en las redes y que muestra el forcejeo, segundo a segundo, entre los protagonistas que serían padre e hijo.

El trasfondo, según la información policial, es una disputa por bienes familiares. El hombre y su hija habían denunciado por una presunta estafa a otro integrante de la familia, que trabaja como abogado y es quien filma la escena. En el video se escucha a la mujer acusarlo de "haber vendido las cosas del campo" de su padre. A partir de ahí la discusión fue escalando hasta volverse peligrosa.

En las imágenes, el hombre que graba muestra una pistola que, según dice, le acababa de sacar al mayor, quien sostenía una escopeta. Mientras la mujer intentaba que se fueran del lugar, se escucha al hombre armado advertir: " Soltá que disparo ". Segundos después sonó el tiro, que impactó contra una camioneta estacionada al lado. " Vas a matar a alguien ", gritó el que filmaba, y el forcejeo siguió hasta que un tercero intervino y logró calmar la situación.

La Policía llegó el miércoles al mediodía a una vivienda de la calle Tacuarí. Allí encontró al hombre de 69 años con una herida en la mano izquierda, y lo trasladaron al hospital local antes de quedar detenido. Por orden de la Fiscalía, secuestraron una escopeta calibre 12, una pistola calibre .22 con su cargador y ocho cartuchos, otros 39 cartuchos calibre 12 sin usar, un cartucho percutado y una camioneta Chevrolet S10.

🎥 ASÍ COMENZÓ TODO - VIDEO 1 🚨 ESCÁNDALO EN CHARATA: UN ABOGADO "CARANCHO" LE VENDIÓ LOS CAMPOS DE SU PROPIO PADRE Y SE HABRÍA QUEDADO CON EL DINERO.🤬 Charata: discutió con su hijo, le apuntó con una pistola y después le disparó con una escopeta al auto Un violento episodio familiar terminó con un hombre de 64 años detenido en Charata, luego de amenazar a su hijo con un arma de fuego y efectuar un disparo contra su automóvil. Durante el enfrentamiento, el agresor sufrió una herida cortante en una de sus manos que requirió cuatro puntos de sutura. El hecho ocurrió alrededor de las 12.45 en una propiedad ubicada sobre calle Tacuarí, donde funciona el estudio jurídico del damnificado, un abogado de 40 años. Según la denuncia, el hombre identificado por sus iniciales E.O.S. se presentó en el lugar y, en medio de una discusión, habría sacado una pistola y apuntado contra su hijo. Sin embargo, durante un forcejeo, el abogado logró desarmarlo. Lejos de terminar allí, el hombre de 64 años se dirigió hasta su camioneta Chevrolet S10 gris, tomó una escopeta y efectuó un disparo contra el automóvil de su hijo, que se encontraba estacionado sobre la vereda. En el lugar también estaba presente la hija del agresor y hermana del damnificado, una mujer de 32 años. NOTA COMPLETA https://t.co/xEER9lQyUd — +Contenidos.Net (@ContenidosN) October 29, 2026

Ahora será la Justicia la que deberá definir las responsabilidades de un enfrentamiento que pudo terminar en tragedia. Mientras tanto, el video del escopetazo en Charata sigue sumando reproducciones.