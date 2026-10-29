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Escopetazo en plena calle y un hombre de 69 años detenido por una pelea familiar: "Vas a matar a alguien"

El enfrentamiento en Charata quedó grabado en un video que se viralizó. Hubo forcejeos, una pistola, una escopeta y un disparo contra una camioneta.

29 Octubre de 2026 13:52
El hombre terminó detenido
El hombre terminó detenido

Parecía la escena de un western, pero ocurrió a plena luz del día en Charata, Chaco. Una pelea familiar terminó con armas a la vista, un disparo en la vía pública y un señor de 69 años detenido. Todo quedó registrado en un video que circula en las redes y que muestra el forcejeo, segundo a segundo, entre los protagonistas que serían padre e hijo.

El trasfondo, según la información policial, es una disputa por bienes familiares. El hombre y su hija habían denunciado por una presunta estafa a otro integrante de la familia, que trabaja como abogado y es quien filma la escena. En el video se escucha a la mujer acusarlo de "haber vendido las cosas del campo" de su padre. A partir de ahí la discusión fue escalando hasta volverse peligrosa.

El hombre terminó detenido

En las imágenes, el hombre que graba muestra una pistola que, según dice, le acababa de sacar al mayor, quien sostenía una escopeta. Mientras la mujer intentaba que se fueran del lugar, se escucha al hombre armado advertir: "Soltá que disparo". Segundos después sonó el tiro, que impactó contra una camioneta estacionada al lado. "Vas a matar a alguien", gritó el que filmaba, y el forcejeo siguió hasta que un tercero intervino y logró calmar la situación.

La Policía llegó el miércoles al mediodía a una vivienda de la calle Tacuarí. Allí encontró al hombre de 69 años con una herida en la mano izquierda, y lo trasladaron al hospital local antes de quedar detenido. Por orden de la Fiscalía, secuestraron una escopeta calibre 12, una pistola calibre .22 con su cargador y ocho cartuchos, otros 39 cartuchos calibre 12 sin usar, un cartucho percutado y una camioneta Chevrolet S10.

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Ahora será la Justicia la que deberá definir las responsabilidades de un enfrentamiento que pudo terminar en tragedia. Mientras tanto, el video del escopetazo en Charata sigue sumando reproducciones. 

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