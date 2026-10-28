Grupo Octubre compró la productora Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi

Grupo Octubre acordó adquirir el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, en una operación que incluye el canal de streaming Bondi. La incorporación forma parte de la estrategia de diversificación del grupo que apunta a la producción de contenidos nacionales y al desarrollo de la industria audiovisual argentina.

Grupo Octubre, comandado por Víctor Santa María, cuenta con canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales. Es dueño de Canal 9 y del diario Página 12.

Mandarina Contenidos fue fundada en 2005 por Mariano Chihade y desarrolló producciones documentales, de ficción, entretenimiento, magazines y realities. En mayo de 2024, la productora lanzó Bondi, con figuras del espectáculo y los medios locales al frente de sus programas.

comunicado

Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. Chihade tiene una trayectoria de 30 años en la industria audiovisual y es la pareja de Mariana Fabbiani. La productora trabaja para las plataformas y señales internacionales más reconocidas y para todos los canales de aire de Argentina, en todas las franjas horarias. Entre ellos, Netflix, Telefé, Canal 13, Disney, América, Canal 9, Paramount, ESPN, Televisión Pública, Discovery, Warner Media, Sony Pictures, Televisa y National Geographic, entre otros.

Uno de los interrogantes que se plantean ante el desembarco de las nuevas autoridades es qué ocurrirá con los programas que Mandarina tiene actualmente en la pantalla de América, como son LAM, "El Diario de Mariana" (DDM) y SQP. Se especula que completarán el contrato hasta fin de año y luego se mudarán al nuevo canal, a apenas unas cuadras de distancia nomás.

Una de las primeras decisiones respecto de la programación se comunicó hoy mismo, y es la de levantar la franja de las 23 horas, dedicada a programas políticos. Así es que se levantarán los programas de Viviana Canosa, Fabián Doman, Romina Manguel y Tomás Méndez.