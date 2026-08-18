Alarma en Bolivia: detuvieron a Fernando Cerimedo por el ataque a balazos contra su expareja

Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei y consultor vinculado a la derecha sudamericana, fue detenido durante la madrugada de este martes en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La Policía lo investiga como presunto autor intelectual de un ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja.

La detención fue realizada por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) cuando Cerimedo se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Luego fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la investigación.

Fernando Cerimedo

El ataque ocurrió el lunes por la noche en un el SwissHotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Según la información preliminar difundida por medios bolivianos, dos hombres llegaron vestidos como repartidores de delivery, ingresaron al lugar y dispararon contra Beller.

La mujer recibió tres impactos de bala y fue trasladada a un centro de salud . Permanece internada con pronóstico reservado y, hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones.

Los presuntos atacantes fueron registrados por las cámaras de seguridad del hotel. Según la reconstrucción inicial, huyeron en una motocicleta distinta de la que utilizaron para llegar al lugar. La hipótesis central sostiene que habrían sido contratados para asesinar a Beller .

Fernando Cerimedo y Nadia Beller

Medios bolivianos informaron que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y que semanas atrás se habían producido discusiones y acusaciones cruzadas de violencia. El consultor argentino niega esa versión y sostiene que la relación no fue como se la describe.

La causa podría avanzar por la tentativa de homicidio de Beller y por la presunta contratación de sicarios, aunque la calificación definitiva dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente. La prioridad es establecer quién ordenó el ataque y quiénes fueron los autores materiales.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es un consultor argentino que ganó notoriedad durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. En ese proceso participó de la organización de fiscales y de la estrategia digital de La Libertad Avanza.

Fernando Cerimedo

El consultor también reconoció que utilizaba trolls y herramientas de inteligencia artificial para "intervenir en los algoritmos" y lograr que determinados temas se instalaran en las redes sociales.

Su trayectoria política también incluye trabajos vinculados con Mauricio Macri y una relación estrecha con el brasileño Eduardo Bolsonaro a quien se lo vincula también en su campaña política; en los últimos años, además, se presentó como asesor presidencial en Bolivia y se convirtió en una figura activa en las disputas digitales contra sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro

Cerimedo también estuvo ligado a La Derecha Diario y figura como dueño o integrante de distintas empresas, entre ellas Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad, Sondeos y American Apps SA.

Su nombre quedó además asociado a la causa Libra, el expediente que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y la trama de contactos, promoción y posibles beneficios alrededor del proyecto promocionado por Milei.

Fernando Cerimedo

Además, Cerimedo fue mencionado como testigo en la causa por las irregularidades en el área de Discapacidad. Allí declaró que Diego Spagnuolo le había hablado de supuestas coimas y de un esquema que involucraría a los primos Menem. Ese testimonio fue considerado relevante por el fiscal Franco Piccardi.

Fernando Cerimedo, el consultor que alguna vez se presentó como estratega digital de la nueva derecha sudamericana ahora enfrenta una investigación por un delito gravísimo: la presunta contratación de sicarios para matar a una mujer con la que habría mantenido una relación.