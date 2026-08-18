La explosiva amenaza de la China Suárez a Vicuña: los videos que podrían desatar un escándalo

La guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece haber cruzado una nueva frontera. Lo que comenzó como un conflicto entre dos ex parejas por sus hijos ahora sumó acusaciones, amenazas, supuestos videos comprometedores y hasta la intervención de Mauro Icardi, que decidió meterse de lleno en una historia que ya tenía suficientes protagonistas.

En medio del escándalo, Yanina Latorre destapó una explosiva versión sobre la interna entre la actriz y el chileno: según aseguró, la China tendría en su poder material privado de Vicuña y lo habría utilizado como advertencia en plena disputa.

La China Suárez habría amenazado a Benjamín Vicuña

"Ella le hizo una amenaza, ella a él lo amenaza que tiene videos y cosas de él que va a publicar", reveló la conductora al aire de su programa.

La información cayó como una bomba porque expone hasta dónde habría escalado el enfrentamiento entre los padres de Magnolia y Amancio. Sin embargo, cuando parecía que la pelea quedaría exclusivamente entre ellos, Mauro Icardi decidió entrar en escena.

Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

El futbolista salió públicamente contra Vicuña después de las declaraciones que el actor realizó sobre el vínculo con sus hijos y las dificultades que atraviesa para compartir tiempo con ellos. Su extenso descargo rápidamente explotó en las redes sociales y abrió un nuevo frente en una interna familiar cada vez más caliente.

Quien no dejó pasar la intervención del delantero fue Yanina Latorre, que directamente lo fulminó: "Es patético Mauro Icardi", disparó después de leer el mensaje que el futbolista publicó contra el actor chileno.

Mauro Icardi se burló de Benjamín Vicuña

Para la conductora, Vicuña nunca había atacado directamente ni a la China Suárez ni a su actual pareja, sino que simplemente había hablado sobre su dolor como padre. Por eso, consideró completamente desmedida la respuesta de Icardi.

Incluso, durante su análisis, Latorre recordó uno de los episodios más dolorosos que atravesó Benjamín: la muerte de Blanca, la hija que tuvo con Pampita, y no pudo evitar quebrarse: "Estamos hablando de un tipo que perdió una hija. A partir de ahí, nadie puede juzgar la manera en la que paterna ni Vicuña ni Pampita", expresó con la voz quebrada.

Después de ese momento, volvió a cargar contra el delantero: "La insensibilidad de Icardi para meterse con él. Benjamín no fue agresivo".

Pero Yanina fue todavía más lejos y cuestionó la actitud que, según ella, suele adoptar Icardi cada vez que alguien hace referencia públicamente a algún episodio relacionado con su vida privada. "Icardi está como agazapado y nadie puede hablar de su historia porque sale y te psicopatea. Benjamín habló de él, de su dolor por sus hijos porque la mamá está de novia con un señor que juagaba al fútbol afuera y no los puede ver", manifestó. Y remató con una pregunta cargada de ironía: "¿Es catador de paternidades?"

La participación de Benjamín Vicuña en PH desató la furia de Icardi

Para Latorre, detrás del fuego cruzado hay una cuestión que quedó completamente desdibujada: el conflicto por los hijos pertenece a la China Suárez y Benjamín Vicuña, por lo que Icardi no tendría motivos para ocupar un rol protagónico en la pelea: "Es de hijo de p...", insistió la conductora al referirse a la actitud del futbolista.

Sin embargo, la catarata de revelaciones no terminó ahí. Mientras cuestionaba al delantero, Yanina también puso sobre la mesa la delicada situación que atravesaría Mauro Icardi con la hija mayor que tiene con Wanda Nara: "Yo sé que no lo quiere volver a ver porque le tiene miedo", aseguró.

De acuerdo con su versión, el vínculo se habría deteriorado todavía más después del escándalo por los pasaportes de las nenas y la polémica alrededor del pedido de restitución internacional, otro de los capítulos de la interminable batalla familiar entre Icardi y Wanda.

Así, una disputa que parecía tener como protagonistas únicamente a la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a convertirse en una verdadera guerra de todos contra todos. Icardi entró a defender a su pareja, Yanina salió a destrozarlo y Wanda Nara volvió a quedar inevitablemente salpicada.