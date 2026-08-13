Terror en Tolosa: dos motochorros armados intentaron entrar a un restaurante y los empleados les frustraron el robo

Las cámaras de seguridad de un restaurante de la localidad platense de Tolosa registraron un intento de robo que fue frustrado por el rápido accionar de sus empleados, quienes detectaron los movimientos extraños de los dos delincuentes que se trasladaban en moto y pudieron impedir que ingresen armados a llevarse la recaudación, sobre el final de la jornada del último miércoles.

En las cámaras de seguridad del bodegón familiar Doña Auria ubicado en la ochava de 4 y 525 se pudo ver el rápido accionar de los empleados que se encontraban en pleno cierre del local y cómo esa reacción evitó que el intento de asalto se frustre, más allá de la violencia con la que se movieron los delincuentes. "A los flacos no les importó nada", confesó ante BigBang Catriel, uno de los dueños del restaurante.

El empresario elogió la velocidad con la que actuaron sus empleados y destacó que la Policía bonaerense se acercó al minuto de que hicieron el llamado. "Hablamos con la comisaría de Tolosa, con el jefe de calle. Ellos muy gentilmente vinieron y se comprometieron a empezar a estar más metidos en el circuito, como para que al cierre nuestro pasen y estén ahí dando vueltas", destacó.

La zona en la que se desempeña el bodegón es residencial y no cuenta con muchos comercios cercanos. "Estamos aislados", describió en relación al bodegón que funciona en horario familiar y que suele cerrar siempre antes de la medianoche. Además, indicó que tras el intento de robo mejoraron las trabas del lugar y comenzaron a tener otros cuidados para mejorar la seguridad.

Cómo fue el asalto frustrado

"Mi encargada vio que la moto venía en contramano y le resultó raro. Le dice a uno de los chicos que se asome porque le pareció medio extraño y cuando sale ven que retomaron por la vereda. Ahí fue donde inmediatamente cerraron la puerta lateral nuestra. Primero trataron de entrar por ahí, el flaco pegó una patada, pero no pudo abrir", relató Catriel, en una descripción de lo que también puede verse en las cámaras de seguridad.

"Ahí se fueron para la puerta principal, donde tenemos un botón que la traba, pero no está cerrada con llave, aunque no pudieron abrirla. En ese ida y vuelta, cerraron la cortina y se fueron rajando", sumó enseguida. El gastronómico señaló que es la primera vez que su local sufre una situación así y que todavía no pudieron identificar a los asaltantes.