"Esta 'Pity' le cambió toda su personalidad": el detrás del brutal femicidio en Villa Devoto que terminó con una dramática llamada al 911

Una mujer de 40 años fue asesinada por su marido de 56 durante la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto, donde vivía junto a sus dos hijos, quienes la hallaron desangrada producto de los cortes en el cuello que recibió. El femicida huyó de su hogar y fue hallado a 200 metros luego de que haya intentado suicidarse con la misma arma blanca con la que atacó a su mujer. Se encuentra internado en grave estado -y detenido- en el Hospital Vélez Sarsfield.

El hogar donde vivía Romina, la víctima, está ubicado en la calle Pedro Morán al 5200 y, según reportaron, fue su hija de 8 años quien despertó a su hermano de 21 para avisarle lo que había ocurrido y luego este quien se comunicó con el 911 para que acudan los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes al llegar ya encontraron a la mujer sin vida.

La puerta del hogar de la víctima del femicidio en la calle Pedro Morán al 5200.

Una panadera que estaba en la propiedad de al lado de la víctima aseguró en una declaración a la Policía de la Ciudad que escuchó una discusión durante la primera mañana del jueves y destacó una de las frases que oyó: "¿Qué hacés, hijo de pu...?". El llamado al 911 fue registrado a las 6:50, cuando ya sus hijos habían visto la terrible escena del crimen.

El femicida Walter Verón fue hallado a 200 metros con la cuchilla de carnicero cerca de allí. Antes de huir dejó una carta en la que aseguró vivir un calvario y hasta acusó a Verónica Assad, mejor conocida como "Pitty" la numeróloga, de haber influenciado a Romina para la crisis en la que se encontraban.

Verónica Assad, mejor conocida como "Pitty" la numeróloga.

"Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando", escribió el asesino. "Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta 'Pity' le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa", deslizó allí. Según destacó en la carta, su pareja había generado muchas deudas que habían derivado en la venta de una propiedad. "No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar", señaló el femicida. "Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre", protestó Verón. Hacia el final de su despedida, dejó un pedido de disculpas dirigido a sus hijos. "Lo lamento, los amo. Hasta siempre", escribió.

La numeróloga quedó impactada por el asesinato de Romina, quien era una de las dueñas de un local de su franquicia de velas aromáticas en Caballito. En diálogo con TN, contó que se quedó en shock cuando habló con por teléfono con el hijo de ella y le dejó una durísima frase: "Papá mató a mamá". El caso quedó caratulado como femicidio, seguido de tentativa de suicidio y está bajo la órbita de la secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca y del juzgado Nº 62 del juez Darío Bonanno.