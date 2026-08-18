Mendoza: obligaba a su hermana de 14 años a vender contenido por OnlyFans y Whatsapp

Una chica de 23 años fue detenida en Mendoza, acusada de haber obligado a su media hermana de 14 años a generar y vender contenido sexual a través de OnlyFans y WhatsApp. Según consta en la denuncia policial, la sospechosa que además es estudiante de Veterinaria, usaba amenazas y promesas para someter a la adolescente a videollamadas con hombres adultos.

La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025, cuando la menor le contó a una prima lo que estaba viviendo; es en este marco que la conversación fue escuchada por su tía paterna, quien decidió realizar la denuncia ante la Justicia .

Polo Judicial en Mendoza

Según consta en la presentación judicial, la joven habría expuesto a su hermana ante adultos y la habría obligado a participar de videollamadas bajo la promesa de regalarle un iPhone para su cumpleaños de 15 . Además, la habría amenazado con difundir los videos si contaba lo que ocurría.

La adolescente declaró en cámara Gesell y ratificó la denuncia. En su testimonio explicó que su media hermana tenía una cuenta de OnlyFans en la que vendía fotos y videos, y que la incorporó a ese circuito cobrando alrededor de 80 mil pesos por cada videollamada.

Obligaba a su hermana de 14 años a vender contenido por OnlyFans y Whatsapp

La menor también relató que en esas comunicaciones "se me veía la cara, pero mi hermana me decía que no me hiciera problema porque los hombres eran de otros países".

La denuncia y las pruebas

Durante la investigación, la Justicia secuestró dos teléfonos celulares y dos notebooks que pertenecían a la acusada. Los dispositivos todavía deben ser sometidos a peritajes tecnológicos para determinar si contienen material relacionado con la explotación de la adolescente, conversaciones con adultos o movimientos vinculados con los pagos.

Por el momento, la causa ya incorporó capturas de pantalla de los chats entre las hermanas. En uno de esos intercambios, la víctima le advirtió a la sospechosa: " Podés ir presa porque sos mayor de edad y esto es un delito ".

La intervención de la tía fue determinante. La mujer escuchó la conversación entre la adolescente y su prima, comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo y realizó la denuncia. A partir de esa presentación se activaron las medidas de protección y comenzó la investigación judicial.

La víctima quedó bajo resguardo y fue entrevistada mediante el sistema de cámara Gesell, una herramienta que busca evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes durante el proceso penal. Su declaración será analizada junto con las pruebas digitales y los testimonios incorporados al expediente.