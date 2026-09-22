Balearon su casa para cobrar una deuda: hay tres detenidos, el prestamista y dos culatas

Un hombre denunció que era amenazado por una deuda y, horas después, tres personas dispararon contra el frente de su casa en la localidad bonaerense de José León Suárez. Por el ataque, la Policía detuvo a tres sospechosos, entre ellos el prestamista al que la víctima le debía dinero.

Todo ocurrió en las últimas horas en Villa Lanzone, José L. Suárez, en el partido de San Martín, y quedó grabado por un domo de seguridad. Las imágenes muestran cómo los agresores llegan al lugar y comienzan a disparar.

El hombre había pedido dinero prestado y, ante la imposibilidad de pagar por los intereses altos, fue amenazado. Según circuló, el dueño de la casa baleada tomó un préstamo de 200 mil pesos (en la filmación se ve el gesto de 2 que hace con sus dedos) pero el reclamo ascendía a 1 millón de pesos. Por ese motivo es que comienza un intercambio de palabras.

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Fue así que el prestamista decidió ir hasta su casa acompañado por dos personas, que serían quienes actuaron como su brazo armado. Los tres hombres efectuaron varios disparos contra el frente de la casa. En medio de la situación, la víctima salió y les pidió que pararan. Sin embargo, los agresores volvieron a gatillar contra la casa antes de escapar.

La secuencia fue advertida por la Policía y, a partir del operativo desplegado en la zona, detuvieron a tres personas. Durante el procedimiento secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que habría sido usada en el ataque.

Entre los detenidos está el hombre señalado como el prestamista. Los otros dos sospechosos son hermanos y quedaron vinculados a la agresión por su presunta participación en el ataque.

Por el momento, la víctima no ratificó la denuncia. Según trascendió, tiene miedo de las posibles represalias y no quiere salir de su casa.

Entre tantas personas que se pronunciaron respecto de esta problemática social y económica, fueron las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las que preanunciaron un escenario que se materializó en Villa Lanzone y quedó registrado en video. Dijo que los prestamistas cobran sus deudas tomando casas de los deudores por la fuerza y también advirtió que se habían duplicado la cantidad de tiros a las piernas, que funcionan como primera advertencia para aquellas personas o familias que toman un dinero y no pueden devolverlo.

Al ser una situación irregular, no hay cifras oficiales que permitan mensurar el endeudamiento familiar con prestamistas barriales, pero los testimonios se multiplican por miles, y los dramas son catastróficos.







