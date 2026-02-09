Bastián despertó y se acerca a su casa: será trasladado al Hospital Italiano de San Justo para comenzar su rehabilitación

Una noticia cargada de alivio y emoción llegó desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente en las dunas de Pinamar, iniciará una nueva etapa en su recuperación: será trasladado al Hospital Italiano de San Justo para comenzar su rehabilitación neurológica postraumática. El operativo, coordinado por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense, se realizará en un avión sanitario de alta complejidad.

Macarena Collante y su hijo Bastian Jerez

El vuelo partirá desde el aeropuerto de Mar del Plata rumbo al aeródromo de La Matanza y podría comenzar alrededor de las 10.30, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la estabilidad clínica del paciente. Allí lo espera un equipo multidisciplinario especializado, en un paso clave para recuperar funciones motoras y cognitivas. La derivación llega después de días de angustia y esperanza contenida. El martes pasado la evolución de Bastián cambió el clima del hospital: salió del coma farmacológico y tuvo momentos de lucidez. Reconoció a sus padres y familiares, y dejó una escena imposible de olvidar.

Su mamá, Macarena Collantes, lo expresó con palabras simples y contundentes: "Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado". El pequeño había atravesado siete cirugías y semanas de terapia intensiva. En la última intervención médica reemplazaron una válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural para mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y optimizar su evolución neurológica. Los médicos calificaron su respuesta como muy favorable considerando la gravedad inicial del cuadro. El objetivo ahora es no perder tiempo en la estimulación temprana.

La familia pedía con urgencia la derivación para acercarlo a su casa y a su entorno cotidiano, fundamentales en la recuperación. Finalmente, tras la autorización de IOMA, se activó la logística aérea. El traslado permitirá que continúe su tratamiento en un centro preparado específicamente para rehabilitación postraumática. El accidente ocurrió el 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, cuando el UTV en el que viajaban cinco personas -entre ellas Bastián- chocó contra una camioneta Volkswagen Amarok. El niño fue quien sufrió las heridas más graves.

El mensaje de la mamá de Bastián

Primero fue atendido en Pinamar y, tres días después, trasladado en helicóptero a Mar del Plata por la complejidad de las lesiones. Los análisis posteriores confirmaron alcoholemia positiva en los conductores de ambos vehículos, que fueron inhabilitados para manejar. La causa por lesiones culposas continúa mientras se aguardan pericias accidentológicas y estudios complementarios. Pero, por estas horas, la investigación quedó en segundo plano frente a una escena mucho más poderosa: un nene que abrió los ojos, reconoció a los suyos y sonrió. Ahora comienza otro camino, más largo y paciente, el de la rehabilitación. Un viaje distinto, no de urgencia sino de esperanza.