Marcos Carreras, el niño que aprendió a tocar el violín antes que a leer: tiene 12 años y ya debutó en el Colón

Mientras que Franco Colapinto emociona por su juventud en la Fórmula 1 y Franco Mastantuono brilla en el Real Madrid con la misma condición, en el mundo de la música una figura argentina comienza a hacer ruido por su talento y por contar con sólo 12 vueltas al sol en su vida. Se trata de Marcos Carreras, un niño que aprendió a tocar el violín antes que leer, que ya debutó en el Teatro Colón con 11 años y que en marzo continuará con su viaje de grandeza, al estar el 6 en la Semana Musical Llao Llao 2026 y el 12 en Entre Ríos, junto a la pianista Tamara Benítez.

El talento del chico que nació en el barrio porteño de Almagro, pero que es fanático del Ferrocarril Oeste de Caballito, es innegable. Más allá de su cortar trayectoria tiene oído absoluto, un talento que lo pone en un lugar de distinto ante muchos de sus colegas, mucho más grandes que él. Esta cualidad no pasó desapercibida y así fue cómo la Fundación Corporación América le otorgó una beca y el Ministerio de Educación de CABA lo incorporó al programa "Artista de Alta Dedicación".

"Cuanta más gente me mire en un concierto, mejor. No me pone nervioso. Al contrario, me motiva tocar para mucha gente", destacó Carreras en relación a su debut como solista en el Teatro Colón el año pasado. "Antes de pisar un escenario, pienso cómo cautivar al público", agregó, en una frase que demuestra el compromiso que tiene con el arte, algo que atesoró desde muy pequeño, ya que su madre y su padre también son violinistas.

"A mi me encanta esta carrera. Amo la música", reconoció el niño. "Recuerdo que, a los cuatro años entré a la habitación de mis padres. Ahí estaba mi mamá ensayando un tango. A los pocos minutos entró mi papá preguntando: '¿Marquitos, te gustaría empezar a tocar violín?'. Le respondí que sí, de una. Porque este instrumento de cuerda siempre me pareció súper dulce, lindo. Y aquí estoy", añadió.

Marcos Carreras antes de debutar como solista en el Teatro Colón.

La música en la familia es un elemento primario y fue por eso que pudieron ver el "enamoramiento a primera vista" del niño. Así fue que lo inscribieron en el Centro Suzuki de Buenos Aires, para que aprendiese los conceptos básicos del violín. "Mi primer maestro fue Eduardo Ludueña", reveló. La cosa avanzó tan rápido que a los seis años fue invitado a tocar en el Live Virtual Concert, y a los siete, en el Concierto Cuatro Naciones, siempre con elogios de los asistentes.

Ávido de adquirir mayores conocimientos, el pequeño participó de clases magistrales con la profesora Yolanda Wu, el maestro Rolando Prusak y el maestro John Mc Grosso, renombrado profesor de la Universidad de Missouri. "La clase con el profesor me solucionó un montón la técnica", aseguró Carreras.

Marcos Carreras aprendió a tocar el violín antes que a leer.

La educación es importante en su vida y lo demostró con el compromiso que tuvo, aún con todos los conciertos, con la escuela primaria que terminó el año pasado. "En 2026, voy a empezar primer año en la Escuela Juan Pedro Esnaola", señaló el violinista. Se trata de la secundaria especializada en música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Conscientes de su talento, tendrá una formación más "a medida", para poder ser parte de las giras y conciertos que se le presenten.

Sus padres, músicos de profesión, se esmeran en que el oficio que ama su hijo no sea una traba para su crianza, y hasta administran la cuenta de Instagram @marcoscarerrasviolin. "A pesar de los conciertos que tengo, ellos no me exigen. Por el contrario, diagraman mi vida para que también juegue como cualquier niño de mi edad", sostuvo.

Marcos Carreras sueña con recorrer los principales escenarios de Europa.

La dedicación de Marcos a la música y al violín, y su edad, le permiten planificar con tiempo, pero sin perder la ambición de seguir en crecimiento. "Mi sueño es hacer una gira internacional y tocar en los lugares más importantes de Europa", concluyó Carreras. Cuando la magia que se ve en su canal de Youtube @marcoscarrerasviolin19 llegue a los principales escenarios del mundo, nadie podrá decir que BigBang no lo vio antes.