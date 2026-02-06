Tarde sangrienta en José León Suárez: un hombre le disparó por la espalda a un adolescente

Un episodio de violencia conmocionó al barrio Villa Hidalgo, en José León Suárez, durante la tarde del jueves 5 de febrero cuando un hombre de 42 años disparó por la espalda a un adolescente de 14 años que se encontraba peleando con su hijo. La víctima, identificada como Ian Salinas, permanece internada en grave estado tras ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Eva Perón.

El hecho ocurrió después de que una pelea entre los adolescentes escaló de manera inesperada. Según testigos, Salinas, quien era amigo del hijo del agresor, discutía y forcejeaba con él cuando Gustavo Fabián Morales, padre del otro adolescente, decidió intervenir de forma violenta; así las cosas y en un acto inexplicable, Morales disparó a quemarropa contra el menor, impactándolo en la espalda con una bala de goma aunque su mamá dijo que la bala era de plomo.

El ataque quedó registrado en un video capturado por un vecino que se hizo viral rápidamente y que fue clave para las primeras investigaciones. La policía llegó rápidamente al lugar y detuvo a Morales a quien encontraron con un corte en la sien y manchas de sangre en su cara por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Belgrano para recibir atención médica, cabe aclarar que permanece bajo custodia policial.

En el operativo también fue detenida Jazmín Ayelén Correa, de 21 años, quien habría participado en la disputa y portaba un pistolón de doble caño calibre 16, aunque sin balas. Después del shock del caso, las circunstancias de los hechos todavía están siendo investigadas por Diana Mayco, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de San Martín. Según informaron fuentes judiciales, hasta este momento no se determinan los motivos que originaron la pelea.