Sufrió acoso de un policía porteño, la despidieron de la empresa Emova por denunciarlo y ahora lucha por su reincorporación

A las 18 de este viernes 6 de febrero los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) levantarán los molinetes de la estación Plaza de Mayo de la Línea A en solidaridad con Araceli Pintos, una empleada de limpieza que fue despedida de la empresa Emova tras denunciar el acoso de un efectivo de la Policía de la Ciudad ocurrido el año pasado, cuando ella se desempeñaba en la noche de la estación Federico Lacroze de la Línea B.

En aquel momento la corrieron a otra sede para que pudiera realizar su trabajo en paz, pero los maltratos laborales de los supervisores se intensificaron hasta despedirla aduciendo que ya había terminado su periodo de prueba. Fueron los Metrodelegados quienes primero se solidarizaron con ella y la acompañaron para pedir su reincorporación, con otros tres reclamos con levantamientos de molinetes. Esta solidaridad gremial, también fue un agravante en la decisión de la empresa que desde hace años deja que el asbesto se propague por todo el subterráneo porteño.

Araceli Pintos en una actividad contra su despido en el subte, tras haber denunciado un efectivo policial que la acosaba.

El gran miedo que atraviesa la joven despedida es que su caso quede como un elemento que luego utilicen para amedrentar a otras mujeres que pasen por lo mismo -ya sea en el subte o en cualquier lugar de trabajo- que es lo que puede pasar si su denuncia no prospera y sólo la lleva a perder el trabajo, como avala Emova.

¿Cómo se dio el acoso que sufriste?

- Se dio en la estación de Federico Lacroze de la línea B. Yo hacía limpieza en el horario de 23:30 a 05:00 y él prestaba servicio para Emova y compartíamos un cuartito en el que apenas entraba una mesa, dos sillas y una bacha. Era muy chiquito el lugar y esta persona compartía el cuarto con nosotras, porque éramos dos compañeras. En ciertas situaciones nosotras le pedíamos si por favor se podía retirar, que nos queríamos cambiar o que queríamos pasar al baño y esta persona, de muy mala manera, a veces se retiraba y otras veces no se retiraba. Se quedaba ahí y siempre con el arma en la mesa. Eso a nosotras, o por lo menos a mí, me generaba cierto miedo, porque veo que la mayoría o algunos de los policías no están tan aptos y yo no sabía qué podía pasar con esta persona si yo le volvía a mencionar que quería pasar al baño y que, por favor, se retirara.

Esto me sucedió una semana y media hasta que les conté a los supervisores lo que me venía pasando. Esta persona al principio se manejaba conmigo diciéndome "Hola, Ara". Después fue "Hola, mi amor", "Hola, reina", "Hola, mi vida", y un montón de cosas así. Hasta que después me quiso dar besos cerca de la boca, me hizo regalos que, obviamente, no acepté, me hizo comentarios sobre mi cuerpo, sobre mis manos, sobre mi ropa. Era constantemente. Yo creo que esa persona habrá notado que yo me sentía incómoda, pero creo que no le molestaba.

La verdad que yo nunca me animé en ese momento a decirle: "Che, flaco. Me está molestando lo que me estás haciendo" o "Me estoy sintiendo incómoda". En ese momento yo no dije nada, directamente agachaba la cabeza y después dejé de estar en el cuarto. Me quedaba afuera en la estación. Varios supervisores me empezaron a decir por qué no entraba al cuarto a descansar, a lo que yo les contestaba que estaba trabajando.

Los trabajadores y metrodelegados del subte acompañaron el reclamo de Araceli Pintos por su reincorporación.

Hasta que un día me animo a contarles lo que me estaba pasando, ya que a mi compañera le pasó algo similar con el policía y también ella lo denunció ante los supervisores. Pero hoy en día ella siguió trabajando, quedó efectiva, y a mí la empresa decidió desvincularme. Quizás porque mi caso con el policía era más grave que con lo de mi compañera.

¿Después de que te echaron te empezaste a organizar con el sindicato?

- No, yo quería hacer la denuncia y el sindicato le contó a la empresa lo que a mí me estaba pasando. La empresa les dice que yo era nueva, que yo estaba en periodo de prueba y que no me convenía denunciarlo, porque podía perder mi puesto de trabajo o algo así. "Si esta chica quiere seguir guardando su puesto de trabajo, lo ideal sería que ella no denuncie y nosotros vamos a buscarle la solución", les dijeron. Entonces me dijeron a mí que no denunciara, que ellos ya arreglaron con la empresa y ahí quedó.

Después de que denuncié eso me movieron a la línea C. Estuve dos meses y después me dijeron los supervisores que yo ya no pertenecía a la empresa. Y nada, ahí llamé al sindicato para preguntarles, porque la verdad que a mi casa nunca me llegó ningún telegrama. Estuve seis días más o menos yendo a presentarme igual a trabajar, porque nunca me había llegado el telegrama a mi casa y una vez que me llegó empezamos a hacer acciones como la que va a haber hoy, de apertura de molinetes. Esta es la cuarta que hacemos.

¿Cómo continuó tu vida laboral?

- Estoy hace tres meses desempleada. No estoy trabajando, tengo dos nenas a cargo, mi papá me ayuda un montón con ellas y también se está haciendo un fondo de lucha y para ayudarme a que yo siga luchando; para que esto no quede en la nada, porque obviamente yo quiero seguir luchando por mi reincorporación.

Desde las 18 horas será la cuarta apertura de molinetes que realizaron los trabajadores del subte para que reincorporen a Araceli Pintos.

¿Qué te contestaron de la empresa?

- A mí ni siquiera me contestan, le mandan a los medios mensajes para bajar las notas. Les mandan un comunicado diciéndole que a mí me despidieron por otra cosa, nunca hacen mención sobre el acoso, ellos niegan rotundamente lo que pasó y dicen que ellos agotaron todas las instancias para no echarme. Como que tienen justificaciones. El tema es que a mí nunca nunca me nadie me dijo: "Che, mirá que venís faltando mucho", "Mirá que no rendís en tu trabajo", "No nos gusta esto". Al contrario, tengo mensajes de supervisores porque hablaba por grupos de WhatsApp, en donde todos siempre estaban bastante contentos con mi trabajo. Nunca llegué tarde, nunca falté, entonces no se entiende.

¿De la Policía de la Ciudad se comunicaron con vos, te emitieron algún mensaje?

- No, no. Igual ahora está todo en manos de la Justicia, por suerte. Ya se presentaron las tres denuncias, se hicieron las denuncias penales. Porque también había sufrido por parte de un supervisor acoso laboral. De tratarme mal y de querer pasarme por arriba, de tirarme la mugre en la cara, de gritarme, de mandarme a hacer tareas que nunca se hacían y justo que llegué yo nueva me querían mandar a mí a hacerlas. No tenía problemas, las hacía, pero varios compañeros me dijeron: "Che, fijate que eso no se hace, eso no está aprobado", y un montón de cosas así. Se hizo algo contra mí, no sé si por el sindicato o por qué será, pero bueno.

Si lo que a mí me pasó queda en la nada, siento que va a ser para que las demás chicas que vengan nuevas tengan miedo de denunciar

¿Cómo considerás que te transformó haber emprendido esta lucha?

- Y, al principio, cuando me echaron yo estaba sola. No tenía mucho apoyo. Y hoy cada vez que me siento mal o que algo me pasa, o inclusive a veces no tengo plata para ir a las diferentes luchas que me invitan, y la verdad que cuento con el apoyo de muchas personas que están todo el tiempo mandándome mensajes diciéndome: "Che, Ara, vamos para acá", "Che, Ara. Tal persona te quiere contactar para hacerte una entrevista", o "Tal persona quiere colaborar". Y la verdad que hoy en día me siento bastante acompañada.

¿Vos eras feminista antes? ¿Esta lucha te cambió?

- No tenía ningún pañuelo, pero no por eso no era feminista. Nosotras las mujeres creo que esto lo sufrimos siempre. De hecho, yo en varios trabajos que tuve ya sufrí acoso por parte de los mismos jefes. Nos pasa siempre. Si lo que a mí me pasó queda en la nada, siento que va a ser para que las demás chicas que vengan nuevas tengan miedo de denunciar. Siento que van a decir: "No denuncies lo que te pasó porque si no te van a despedir como le pasó a Arceli Pintos. Y eso es lo que yo no quiero que pase, yo quiero que todas las chicas se animen a denunciar. Más allá de que puedas perder tu puesto de trabajo como me pasó a mí, yo siento que nadie nos tiene que callar, ni mucho menos esta empresa. Nadie nos tiene que callar ni hacernos sentir que nos estamos equivocando.