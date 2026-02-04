¿Más que amigos?: Facundo Arana, su separación y la mujer que hoy lo acompaña en silencio

Si bien Facundo Arana siempre intentó mantener su vida privada lejos de los medios, en las últimas semanas su nombre recorrió portales y redes sociales con todo tipo de versiones sobre la crisis con María Susini, tras casi dos décadas juntos. Y aunque desde su entorno aseguran que fue el amor de su vida, en medio de la separación comenzaron a surgir rumores sobre personas interesadas en sanar su corazón.

En este contexto, el actor se refugió en sus seres queridos para enfrentar una etapa personal compleja, atravesada además por una fuerte exposición mediática. Entre los nombres que aparecieron como contención figura el de Gabriela Sari, quien en distintas oportunidades compartió mensajes y fotos con palabras de aliento hacia Arana.

Gabriela Sari, amiga de Facundo Arana, lo está acompañando en el proceso de separación

Las expresiones de la influencer fueron interpretadas en distintos ámbitos como una reafirmación de afecto en tiempos difíciles, con frases que destacan la importancia de estar "rodeados de amor". Aunque no existe confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos, el apoyo público fue más que evidente.

Cabe recordar que Sari lleva menos de un año separada. Tras once años de relación con Darian "Rulo" Schijman y una hija en común, decidieron tomar caminos distintos en abril de 2025; una noticia que sorprendió a muchos seguidores de la ex pareja, que solía mostrarse unida y cómplice en redes sociales. Si bien en la actualidad se los ve más cercanos y crecen las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso, lo cierto es que Facundo Arana y Gabriela Sari mantienen una relación de muchos años: compartieron elenco en Muñeca Brava y forman parte del mismo círculo desde entonces. En el entorno del actor la señalan no solo como colega, sino como una amiga de larga data, capaz de aportar calma y compañía.

En ese marco, la mediática habló con Puro Show y se refirió al presente de Arana: "Está transitando un momento súper delicado. Imagino que estar en esta situación no es nada fácil, pero a Facu yo lo amo y va a estar bien".

Además, remarcó la importancia de respetar el silencio que él necesita: "Es un momento que, como él dijo, quiere vivirlo en la intimidad junto a su familia y está bueno respetarlo". Finalmente, Gabriela Sari reflexionó sobre la repercusión mediática de la separación y pidió comprensión frente a un proceso que definió como íntimo y sensible.