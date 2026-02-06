Burlando contó qué había en el cuerpo de Silvina y así le contestó la esposa de Lotocki

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, su memoria sigue latente en el corazón de quienes la siguieron de cerca, especialmente en los últimos años de su vida, cuando tuvo que luchar contra su propio cuerpo tras la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki. En este contexto, en las últimas horas, Fernando Burlando contó desgarradores detalles de la autopsia.

A dos años y medio de su muerte, la Justicia ordenó nuevos peritajes contra el cirujano y fue entonces cuando el abogado se vio en la obligación de hacer público lo que sabía: "Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines", aseguró en diálogo con El Diario de Mariana.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 pero sus seres queridos siguen buscando justicia en su nombre

Según su testimonio, ese material no solo estaba distribuido en distintas partes del cuerpo, sino que le generaba un dolor permanente e imposible de soportar: " Uno de esos adoquines directamente estaba generando una presión en el nervio ciático . Eso es algo imposible, es imposible convivir con algo así", remarcó.

Guido Záffora, presente en el piso, contó un episodio que hasta el día de hoy le eriza la piel: "Yo comí con Silvina y me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía". Visiblemente conmovido, el periodista avaló el testimonio de Burlando y recordó una situación que vivieron en vivo: "Te mostraba las piernas. Yo se lo toqué en vivo, no sabía lo que era. Eran piedras. Piedras que tenía. Cemento".

Burlando agregó un dato estremecedor: "Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos". Y sumó: "En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo".

La frase que repitió una y otra vez sintetizó el drama que vivía Silvina Luna: "Es imposible vivir. Es imposible vivir con el dolor ".

Fernando Burlando contó cómo vivió Silvina Luna en los últimos años de su vida

En el marco de la causa judicial, Burlando también apuntó contra la lentitud del sistema: "La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta". Luego explicó que la cantidad de producto que tenía la modelo le impedía moverse con normalidad: "Era infernal. En glúteos, piernas, rodillas... había emigrado por todo el cuerpo".

Habló la esposa de Lotocki

A pocas horas de que Fernando Burlando hablara sobre cómo vivía Silvina Luna tras la mala praxis del cirujano, María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, habló en el programa La Mañana con Moria. "Se lo acusa de la muerte de una hermosa mujer queridísima", comentó Moria Casán, y su entrevistada interrumpió: "Coincido con vos en que Silvina era una hermosa mujer, muy querida. Yo también quiero que se haga Justicia, ojalá hagan Justicia de verdad".

"¿Qué le puso? ¿Por qué dicen que tenía todo eso en el cuerpo?", quiso saber Moria en referencia a las sustancias halladas en el cuerpo de Luna. La pareja del cirujano desmintió a Burlando: "Esto lo dice la autopsia: Silvina no tenía ni piedras ni cemento. Silvina tiene el mismo producto que yo y que tienen muchas otras personas, amigas de ella, que se han operado".

Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki , se confesó en #LaMañanaConMoria. Habló con La One sobre Silvina Luna, la cárcel y el inicio de su romance. pic.twitter.com/sDS16B5TXy — eltrece (@eltreceoficial) February 6, 2026

"La autopsia después de fallecida dice que el producto que tiene está en los lugares que tiene que estar y que no migró por ningún lado, y que es un producto de características idénticas al de uso cosmético, con lo cual coincidimos todos en que no es un veneno; el juez también lo entiende así ", continuó.

"Ella no puede defenderse, ella no está, es muy doloroso", intervino Moria Casán. Y Favarón cerró firme en su postura: "Yo no soy la que va a contar la historia completa, pero hay un montón de cosas entre 2012 y 2023 que no es lo que sí hizo, sino lo que no hizo".