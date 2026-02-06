Un posteo y muchas dudas: picante reacción de Rulo Schijman cuando vincularon a su ex con Arana

En las últimas semanas, la separación de Facundo Arana y María Susini tiene a la farándula en vilo. Sin embargo, el actor ya estaría encontrando quien cure su corazón, y eso abrió un nuevo frente mediático porque se trata de Gabriela Sari, su íntima amiga que lleva menos de un año separada.

Los rumores de un posible vínculo sentimental entre Arana y la Influencer encendieron las redes y una de las reacciones más comentadas fue la de Darian "Rulo" Schijman, ex pareja y padre de su hija Donna.

Las malas lenguas aseguran que Facundo Arana y Gabriela Sari estarían empezando un nuevo romance

Las especulaciones comenzaron cuando Sari publicó varias fotos junto al artista y su hija. En una de las postales, ambos aparecen compartiendo un helado, con un mensaje afectuoso del actor: "Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos".

Darian "Rulo" Schijman se pronunció sobre los rumores de un posible romance entre su ex y Facundo Arana