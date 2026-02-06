Big Bang! News
"Hubiésemos swingueado"

Un posteo y muchas dudas: picante reacción de Rulo Schijman cuando vincularon a su ex con Arana

Mientras tanto, los protagonistas mantienen el silencio sobre los rumores de romance.

06 Febrero de 2026 15:37
Rulo Schijman y Gabriela Sari

En las últimas semanas, la separación de Facundo Arana y María Susini tiene a la farándula en vilo. Sin embargo, el actor ya estaría encontrando quien cure su corazón, y eso abrió un nuevo frente mediático porque se trata de Gabriela Sari, su íntima amiga que lleva menos de un año separada. 

 Los rumores de un posible vínculo sentimental entre Arana y la Influencer encendieron las redes y una de las reacciones más comentadas fue la de Darian "Rulo" Schijman, ex pareja y padre de su hija Donna

Las malas lenguas aseguran que Facundo Arana y Gabriela Sari estarían empezando un nuevo romance

Las especulaciones comenzaron cuando Sari publicó varias fotos junto al artista y su hija. En una de las postales, ambos aparecen compartiendo un helado, con un mensaje afectuoso del actor: "Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos". 

Darian "Rulo" Schijman se pronunció sobre los rumores de un posible romance entre su ex y Facundo Arana

Lejos de mostrarse dolido o molesto por los rumores, Rulo Schijman eligió una respuesta inesperada y cargada de ironía. A través de una historia de Instagram, compartió una captura de una nota que hablaba del supuesto romance y escribió sobre la imagen: "Estoy sorpresa... ¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado", acompañado de emojis de risa. 

Facundo Arana Gabriela Sari Rulo Schijman

