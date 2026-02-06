Pablo Ruda de CAIFE sobre la reforma laboral de Javier Milei: "Tenemos que buscar un debate profundo"

En medio del intenso debate que genera la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, Pablo Ruda, representante de la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE), expresó su preocupación sobre los posibles efectos de esta iniciativa en el sector industrial y en el mercado laboral argentino.

En una entrevista reciente con BigBang , Ruda ofreció una visión crítica sobre varios puntos clave de la reforma, destacando las implicancias que podría tener tanto para los trabajadores como para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Mirada crítica pero constructiva desde la industria ferial

"Lo que me cuesta más de la reforma es que creo que la ley tiene que ayudar a compensar las asimetrías de poder, personalmente siento que algunos puntos pueden no ser favorables para esa asimetría", afirmó Ruda, dejando en claro su postura sobre uno de los aspectos más controvertidos del proyecto. Según el empresario, la reforma plantea riesgos al no considerar las diferencias inherentes entre empleadores y empleados, lo que podría derivar en un desequilibrio perjudicial para los trabajadores.

Ruda también subrayó las particularidades de la industria ferial, donde las jornadas laborales suelen extenderse en horarios nocturnos debido a la naturaleza del trabajo. Sin embargo, advirtió que no todas las industrias tienen las mismas dinámicas: "Pensar en un médico que tiene que cubrir u otras industrias o con la gente que hacen un trabajo más administrativo... yo no puedo decirles 'bueno hoy, por favor, te quedás hasta las 10'. Me parece que ahí se traspasa algo que me parece más que individual y si no estamos de acuerdo, ¿qué se hace?".

Pablo Ruda, presidente de la CAIFE

Además, cuestionó uno de los puntos más polémicos de la reforma: la posibilidad de que el empleador decida unilateralmente compensar horas extras en otro momento. "De hecho, entiendo que según está planteada la ley lo que dice es que el empleador tiene la posibilidad de decir al empleado que se quede y que lo va a compensar en otro momento. Eso me parece que está mal usado", sentenció.

Juicios laborales: un problema real, pero no el foco principal

En cuanto a los juicios laborales, Ruda reconoció que algunas pymes enfrentaron problemas con demandas laborales injustas, pero enfatizó que este no debe ser el eje central del debate: "Aprovecharse de la ley para hacer juicios laborales creo que es muy malo, y yo como representante de empresas pymes sé que muchas sufren juicios descabellados; a mí personalmente no me pasó en 25 años, pero sé que eso existe", comentó. Sin embargo, advirtió: " No creo que sean la mayoría de los casos . Ese no debería ser el foco de atención y que eso arrastre otras situaciones que terminan siendo perjudiciales".

Javier Milei firmando el proyecto de Reforma Laboral

Ruda llamó a un análisis más profundo y reflexivo sobre las reformas propuestas: "Si la ley no es justa, dentro de 2, 3, 5 o 10 años vamos a tener que volver a hablar de una reforma laboral para desflexibilizar lo que se flexibilizó. Creo que Argentina se debe un debate verdaderamente bueno y profundo y que no sean cosas rápidas porque la coyuntura me lo permite".

La apertura de importaciones y su impacto en las pymes

Otro tema de conversación de Ruda con empresarios y personas de la industria es la apertura indiscriminada de importaciones, una política promovida por el gobierno actual. Según el empresario, esta medida afecta negativamente a muchas industrias locales. "Tenemos muchos clientes que están sufriendo el enfriamiento de la economía y la falta de consumo. Tenemos muchos clientes que, aparte de la falta de consumo, están sufriendo la apertura de las importaciones y tenemos otros clientes de otras industrias que están que están bien o que pueden planificar mejor o que el tipo de cambio les conviene. En nuestra industria la verdad es que tenemos trato y trabajo con todas", explicó.

Para Ruda, fortalecer el mercado interno debería ser una prioridad: "Deberíamos arrancar por un mercado interno fuerte porque ayuda a que todos estemos mejor. Que cierren pymes como están cerrando aumenta la desocupación". En este sentido, destacó la importancia de generar condiciones económicas favorables para que las empresas puedan crecer y contratar más personal.

"Que sea más barato para un empresario despedir a alguien o inclusive tomar a alguien... si no vendo, no tiene sentido que tome a nadie . El empresario pyme no trata de echar gente, sino de tomar gente, y para tomar gente me tiene que estar yendo bien en el negocio. Tengo que crecer en ventas, tengo que crecer en facturación, tengo que mejorar mi rentabilidad", agregó.

En sus declaraciones, Ruda también hizo hincapié en la necesidad de un debate amplio y bien fundamentado sobre las reformas laborales en Argentina. Según él, cualquier cambio apresurado podría generar más problemas a largo plazo: "Estamos hablando de la reforma laboral cuando el mercado laboral está cambiando aceleradísimamente en todo el mundo. La sensación que yo tengo es que en todo el mundo no se sabe bien cómo tienen que ser las relaciones laborales de ahora y del futuro".

Pablo Ruda llamó a los legisladores y al gobierno a considerar las complejidades del mercado laboral moderno y a evitar soluciones simplistas o motivadas únicamente por razones coyunturales: "Vale la pena que Argentina empiece a pensar en serio las cosas".