Giro dramático en la causa Maradona: acusan a Swiss Medical de abandono fatal

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona dio un vuelco inesperado y dramático. A más de tres años de su fallecimiento, durante una jornada cargada de tensión y lágrimas, la psiquiatra Agustina Cosachov declaró como imputada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y arrojó una bomba: acusó directamente a Swiss Medical por las condiciones negligentes de la internación domiciliaria del ídolo, a la que describió como "deficiente", "desorganizada" y "totalmente desprovista de los cuidados mínimos necesarios". "Veo un intento de parte de la prepaga que quiso desresponsabilizarse", denunció.

Agustina Cosachov

Maradona murió solo, sin controles, y ahora se multiplican las preguntas: ¿Quién lo dejó morir? El relato de Cosachov estremeció la sala. De voz temblorosa y quebrada por momentos, la profesional sostuvo que hizo "todo lo que podía y hasta más" para preservar la salud mental y física del ex futbolista. Pero lo que debía ser una internación de alta complejidad se convirtió -según sus palabras- en un improvisado y caótico abandono médico. "Desde un principio planteamos un apoyo de internación indispensable. Existió, pero con mucha insistencia, llamados y mensajes", explicó la psiquiatra que no pudo contener las lágrimas durante su relato.

La profesional, una de las siete imputadas por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro del fútbol y que trabajó codo a codo con el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, aseguró que hizo "todo lo que podía y hasta más", y responsabilizó a Swiss Medical por no haber cumplido con las condiciones pactadas para los cuidados del ex jugador. La médica indicó que desde el 4 de noviembre de 2020 comenzó a coordinar con un auditor de la prepaga los requerimientos básicos para una internación domiciliaria acorde al estado de salud del ex futbolista, que acababa de ser externado de la Clínica Olivos, donde estuvo en terapia intensiva.

Entre los requisitos, detalló que debía haber un médico clínico, neurólogo, ambulancia, enfermeros especializados y dispositivos para realizar estudios. Pero, según relató, nada de eso se cumplió en tiempo y forma. "No entiendo por qué un enfermero no podía comunicarse conmigo. Los enfermeros son los ojos de los médicos en una internación domiciliaria", denunció entre lágrimas, visiblemente quebrada y afectada por todo lo que le sucedió al astro. Cosachov también responsabilizó a Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, por impedirle tener contacto con los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

Agustina Cosachov

En ese sentido, defendió su accionar profesional y aseguró haber actuado siempre desde su rol de psiquiatra, centrado en el tratamiento de las adicciones de Diego Armando Maradona. "Firmé convencida de que hablábamos de lo mismo, pero nunca me mandaron el documento antes ni lo leímos en voz alta", dijo sobre el papel que selló la internación. La médica también aseguró que propuso la internación domiciliaria porque era la alternativa aceptada por Maradona, que había rechazado continuar el tratamiento en un centro de rehabilitación cognitivo como proponía la prepaga. "Con lo que vi en el debate, me queda la sensación de que hubo una utilización del término internación domiciliaria para desresponsabilizarse", lanzó.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical

La frase más contundente y polémica llegó al final de su declaración: "Hasta hoy no sé de qué murió Maradona. No sé qué contestar", admitió ante el juez Maximiliano Savarino. La denuncia de Cosachov no sólo apunta contra la reconocida prepaga sino también hacia su estructura de poder: Swiss Medical pertenece al empresario Claudio Belocopitt, accionista de América TV y productor de ciclos como La Peña de Morfi y los programas de Sergio Lapegüe. El escándalo, que ya era judicial, ahora salpica al círculo mediático y empresarial más influyente del país.