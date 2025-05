Silencio entre las piedras: misterio por un turista brasileño hallado muerto en los acantilados de Mar del Plata

Mar del Plata amaneció con una tragedia en sus acantilados. El cuerpo sin vida de Rafael Barlete Rodrigues, un turista brasileño de 32 años, fue hallado este miércoles al mediodía entre las piedras húmedas y filosas del barrio Los Acantilados, a la altura de la calle 509 y la ruta 11. Lo encontraron boca abajo, con una remera negra y ropa interior blanca, a metros del mar. Estaba solo. Y llevaba casi 24 horas desaparecido.

Rafael había llegado desde San Pablo tres meses atrás. Se había instalado en un hostel donde trabajaba como voluntario. Era, según quienes lo conocían, un hombre tranquilo, reservado, bohemio. Tocaba la guitarra. Caminaba solo. Se perdía en el horizonte. La última vez que alguien lo vio con vida fue el martes a la tarde, cerca de las 17, en la zona de los barrancos. Llevaba su guitarra. Luego, el mar lo devolvió sin vida.

El alerta llegó por parte de vecinos de la zona, que divisaron el cuerpo desde lo alto del acantilado. Enseguida se activó el protocolo de emergencia. Bomberos del cuartel San Patricio y personal de Defensa Civil caminaron casi un kilómetro por un sendero pedregoso y escarpado para llegar hasta el cadáver. Estaba en una zona rocosa, sin señales de violencia visibles. Los primeros indicios forenses señalan que Rafael no presentaba golpes traumáticos.

Todo apunta a una muerte por asfixia, probablemente por inmersión. ¿Se ahogó? ¿Quedó atrapado por la marea? ¿Resbaló en las piedras mientras buscaba un momento de soledad? ¿O hubo algo más? Por ahora, no hay certezas. La fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación, ordenó la autopsia y caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte". "No se sabe si estaba abajo y subió la marea, o si no pudo salir", dijeron los peritos.

El mar, imprevisible y brutal, pudo haber sido el único testigo. La noticia revive otras tragedias recientes ocurridas en la ciudad balnearia. En enero, Santiago Arismendi, un joven de 22 años que había salido de un boliche en Varese, murió tras caer 15 metros desde el muro del paseo Jesús de Galíndez. También entonces se habló de un accidente. También entonces, la noche de Mar del Plata se tragó a un joven con toda la vida por delante.

Menos de tres meses atrás, otro cuerpo sin identificar apareció entre las rocas de Playa Chica, frente al Parque San Martín. Lo vieron unos peatones cuando ya había caído el sol. En todos los casos, la misma postal: cuerpos entre piedras, preguntas sin respuestas, y la inmensidad del mar guardando silencio. Rafael Barlete Rodrigues vino en busca de experiencias, de aire, de otro mundo. Dejó su tierra, su idioma, su rutina. Encontró un rincón en la costa argentina, pero nunca imaginó que sería su última escala.