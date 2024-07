Burlando fue muy duro con Laudelina y pidió que "diga la verdad": "Es una gran mentira, una triquiñuela procesal"

"Tras la desaparición de Loan, nada puede ser un accidente si los acusados, vinculados y sospechosos no dicen algo", expresó Fernando Burlando que ahora representa a la familia de Loan Peña, desaparecido de la casa de su abuela hace ya 18 días.

Son 18 días de preguntas sin respuestas, seis detenidos por la causa entre los que se encuentran Antonio Bernardino Benítez, Carmen Millapi, Daniel Ramírez, Victoria Caillava y Carlos Pérez; los dos últimos están cada vez más complicados tras la declaración de Laudelina Peña, tía de Loan una de las personas que lo vio por última vez.

Los vecinos piden la aparición con vida de Loan

Laudelina fue quien dio un giro gigantesco a la causa tras haber declarado que Pérez habría chocado con su camioneta a Loan y la habrían amenazado para que no cuente la verdad. Sin embargo, la opinión pública descree esta versión tras haberse calificado días antes como un posible caso de trata de personas.

En cuanto al trabajo que Burlando llevó adelante con el padre de Loan, José Peña, explicó: "Vamos a recorrer el campo para ver si podemos interpretar las palabras de José. Hay muchos vacíos, me llama la atención que se exprese como se exprese y haya sido interrogado por la Justicia, no sé de qué manera", el letrado sospecha de todos y cada uno de los familiares del niño de 5 años que todavía no aparece.

Laudelina Peña

Sobre José, Burlando indicó: "Tendría que tener un poco más de claridad sobre su relato. Hay muchos huecos. José no sabía esta versión que ocurrió en el momento donde supuestamente estaba (José)".

En esa misma línea, el abogado expresó: "A partir de ese momento, ustedes se pueden dar cuenta de que todo es una gran mentira, una coartada, una triquiñuela procesal tratar de llevar esto a un fuero que no corresponde, la competencia es federal, vulneran y violan el secreto de sumario establecido por la jueza federal que ya había impartido qué conducta que tenía que asumir la fuerza provincial".

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, ambos detenidos por el secuestro de Loan Danilo Peña

En un tono tan amenazante como precavido, Burlando analizó: "Se están comprando todos los números para tener un problema grave. Los funcionarios, los que participaron de esta representación escenográfica de terror. Y no tienen en cuenta lo más importante que es la familia".

Burlando no cree en Laudelina

Si bien se hallaron restos de pelo y de sangre humana en la camioneta de Pérez que peritó la Justicia Federal, todavía falta mucho para que el caso se esclarezca. Y si bien la tía de Loan dio una versión totalmente inesperada de los hechos, no lo hizo bajo declaración y hasta el momento sigue libre.

Ahora, Burlando pidió que "declare como testigo". Sobre ese mismo punto, el abogado expresó: "Que venga a decir la verdad... A nosotros nos llegaron comentarios de todo tipo, nos pedían que nos acerquemos a un hotel, que casualmente era el hotel donde ocurrió lo que ocurrió".

Fernando Burlando

Sobre las razones por las que pidió la detención de Laudelina, Burlando expresó: "Nos refirieron que estaban aleccionando a Laudelina para una futura declaración en Justicia Federal y que si no pasaba la prueba, iba a desaparecer. Entonces también fuimos a plantearle esto a la jueza en ese instante y vamos a hablarlo con el fiscal".

Así, Fernando Burlando confirmó que fue la fiscalía la que pidió la detención de Laudelina pero fue más al hueso: "Nosotros pedimos que declare como testigo, no puede mentir. ¿Qué queremos saber? Por qué fue al fuero provincial a denunciar algo que tenía que haberlo hecho en la Justicia Federal, cualquier circunstancia ligada a esta investigación, en contra o favor, es competente de este fuero y hasta un nene de primer grado lo sabe", dijo el abogado de manera contundente. Las próximas horas serán cruciales para determinar dónde está Loan Peña.