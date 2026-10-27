Condenaron al exnovio de Karla Robles, la joven que se mató durante una transmisión en vivo de Tik Tok

La Justicia de Tucumán condenó a Diego Zerda a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por instigar al suicidio a su exnovia, Karla Robles y amenazar al hermano de la joven. La sentencia fue dictada por la jueza Fanny Siriani, quien dio por acreditada la responsabilidad del acusado en ambos delitos.

Durante la lectura del fallo, la magistrada sostuvo que Zerda actuó con dolo directo y que existió un nexo causal entre su conducta y la muerte de la joven, quien se suicidó durante una transmisión en vivo por TikTok.

Según la resolución, el condenado se aprovechó del estado de extrema vulnerabilidad de Robles para manipularla e instigarla a suicidarse a través de mensajes intimidatorios y referencias a supuestas brujerías.

La jueza respaldó así la hipótesis presentada por la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, junto con las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Paula Ponce.

karla robles

Entre los elementos valorados por la magistrada se destacaron las pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y los testimonios de las amigas de Karla. Las jóvenes aportaron capturas de pantalla que permitieron recuperar pruebas que Zerda había intentado eliminar.

De acuerdo con lo expuesto en el fallo, el acusado formateó su teléfono celular después de la muerte de Robles, ocurrida el 24 de octubre de 2025. Sin embargo, el material aportado por las amigas y el trabajo pericial permitieron reconstruir parte de la evidencia. La sentencia respaldó de esta manera la investigación impulsada por la Fiscalía.

La Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión, pero Siriani fijó la condena en cuatro años y seis meses. Como atenuante, contempló el consumo problemático que padece el imputado.

La noche de la tragedia, Karla inició una transmisión en vivo por TikTok, donde relató situaciones de violencia y se despidió de sus seres queridos. Compartió el enlace con Zerda y otras personas. En ese video, la joven expresó que estaba cansada y que lo hacía para proteger a su familia. Minutos después, se ahorcó en una habitación de su casa. Era el 24 de octubre de 2025.

Poco después de la muerte de Karla, Zerda envió un audio amenazante a uno de los hermanos de la víctima, Lucas Robles: "Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a querer echar la culpa acá. Y si vos la tocás a mi vieja, o a cualquiera de mi familia, yo te voy a descuartizar... Yo ya no estoy en mi casa, yo voy a andar en la sombra, te juro por Dios que no me van a encontrar".







