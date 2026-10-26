Un sospechoso, ¿dos femicidios?: las pistas que unen los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

Dos mujeres jóvenes, dos ciudades distintas y una pregunta que hoy le quita el sueño a investigadores de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires: ¿las mató el mismo hombre? La detención de un sospechoso en un hotel porteño cruzó el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, con la muerte de Tatiana Fernández, de 27, hallada en un departamento de Retiro. Por ahora, el vínculo entre los dos casos no está confirmado.

El primer caso ocurrió en Córdoba. Después de que se denunciara su desaparición, la Policía entró al departamento de Daniela en barrio Cofico y la encontró muerta sobre la cama, cubierta con sábanas. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y cortes profundos en los brazos, que podrían indicar que intentó defenderse. El cuerpo fue hallado el miércoles pasado.

Daniela Villalba

La reconstrucción se apoya, sobre todo, en las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a un hombre que entra y sale del edificio durante la noche del lunes 19 de octubre. Los investigadores también siguieron el rastro de objetos que habrían sido descartados después del crimen: una valija y una alfombra con sangre, arrojadas en un contenedor de Sucre y La Rioja.

El segundo hallazgo fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tatiana, trabajadora sexual, había acordado un encuentro el sábado por la noche en un departamento de alquiler temporario de Libertad al 1200, en Retiro. Con una amiga tenían un código de seguridad: mientras ella atendía a un cliente, debían mandarse mensajes para confirmar que todo estaba bien.

Daniela Villalba - Tatiana Fernández

Esa madrugada los mensajes dejaron de llegar. Preocupada, la amiga fue hasta el departamento con un cerrajero y, cerca de las 8.40, encontró a Tatiana muerta sobre la cama, también cubierta con una sábana. Las primeras pericias no detectaron signos evidentes de violencia ni desorden, pero sí un dato clave: faltaba su celular. La causa se investiga como presunto homicidio y la autopsia será determinante para conocer cómo murió.

Por qué se sospecha de un mismo autor

El nexo entre los dos expedientes es el detenido, identificado como Renato Iván. Estaba prófugo por el crimen de Córdoba y fue localizado en un hotel de la calle Perón, en la Ciudad de Buenos Aires, por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que llegó hasta él mediante el análisis de cámaras de seguridad. No opuso resistencia y quedó a disposición del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 22, a la espera de la indagatoria.

Renato Iván el presunto autor de los femicidios

Los investigadores ven coincidencias inquietantes entre los dos casos: mujeres jóvenes, halladas sobre una cama y cubiertas con sábanas, y la presencia del mismo hombre en las dos ciudades en un período muy corto. Pero también hay diferencias. En el caso de Villalba hubo heridas visibles; en el de Fernández, las primeras pericias no encontraron señales evidentes de violencia. Por eso la hipótesis del autor único todavía necesita pruebas.

Los ministros de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se reunieron para cruzar información. Ahora la Justicia tendrá que determinar si hay elementos que vinculen al detenido con la muerte de Tatiana y reconstruir qué hizo desde que dejó Córdoba hasta que lo detuvieron en Buenos Aires. Mientras tanto, rige para él la presunción de inocencia.