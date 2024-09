Cuatro heridos tras un intento de atentado contra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

La jornada laboral en la Sociedad Rural Argentina se convirtió en un caos tras la llegada de dos paquetes, uno de ellos dirigido a Nicolás Pino, presidente de esa institución; al abrirla, se generó una explosión que dejó heridos aunque ninguno de gravedad.

Fue la Brigada quien asistió al edificio en el barrio de Palermo donde sucedió el hecho. Cuando el personal abrió uno de los paquetes, explotó; el segundo paquete no se abrió por precaución y quedó en manos de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad.

Nicolás Pino y Javier Milei

Se indicó que el paquete que fue abierto, estaba destinado al Pino, mientras que el otro era dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, que no llegó a abrirse y era intervenido por la Brigada de Explosivos.

Fuentes policiales indicaron que el explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalan que no estaba destinado para "generar daño", pese a que cuatro personas resultaron heridas: "No tenía metralla como para generar daño al explotar".

Caos en las inmediaciones de la Sociedad Rural

Sin embargo, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Fernández; sobre ellos se confirmó que: "Todos están ilesos y la persona que abrió el paquete solo tiene un hematoma en la cara".

Ahora, la zona está en medio de un fuerte operativo policial; acudieron allí también bomberos y el SAME de manera preventiva.

Sociedad Rural: comunicado oficial

Desde la Sociedad Rural Argentina informamos que en el día de hoy en nuestra Sede Social, hemos recibido un paquete que al abrirlo generó humo activando el protocolo de seguridad del edificio.

Cabe aclarar que nadie resultó lastimado y que las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivados a un centro asistencial para el debido control.

Comunicado oficial desde La Rural

Ante esta situación, dimos alerta a las fuerzas públicas que están realizando el operativo correspondiente en todo el edificio y realizando la investigación pertinente.

Queremos transmitir tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía de que todos nos encontramos en perfectas condiciones.