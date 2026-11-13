Defensa Civil confirmó por qué el fuego sigue encendido a propósito en Remedios de Escalada

Veinte heridos, cinco en estado grave, un fuego que no se puede apagar todavía y edificios a los que nadie puede entrar. El parte oficial de Defensa Civil sobre la explosión en Lanús confirmó la magnitud del desastre en Remedios de Escalada y dejó una imagen inquietante: las llamas siguen encendidas a propósito, porque apagarlas antes de cortar el gas sería todavía más peligroso.

El que puso números y nombres fue Claudio Arale, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Lanús. La alerta, contó, llegó al centro de monitoreo del municipio como un escape de gas seguido de una explosión. Según su relato, en el lugar trabajaban operarios de MetroGAS y de una contratista de la empresa.

Tremenda explosión en Remedios de Escalada

La explicación de Arale fue directa: "En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada de Metrogas que se llama Exgadit, evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión". El dato que más inquieta es que ni siquiera se sabe cuántos trabajadores había: "En el lugar había muchos operarios. De Metrogas puntualmente teníamos cinco más la empresa tercerizada que no tenemos la información de cuántos son".

El funcionario confirmó la cifra que venía circulando y detalló adónde fueron los heridos: "Hasta el momento tenemos 20 heridos que fueron trasladados, los de mayor gravedad, que son cinco, al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús". El resto, según el triage del sistema de emergencias local, fue derivado a otros centros, entre ellos el hospital vecinal y la sala municipal Máspero.

Tremenda explosión en Remedios de Escalada

La escena impresiona por el despliegue. Trabajan los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y de Lanús, con apoyo de los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. Arale aseguró que "la situación está controlada por el personal de bomberos", pero aclaró que todo depende de un paso clave: "Una vez que Metrogas corte el suministro, nuestros bomberos y el personal de Defensa Civil va a avanzar sobre los edificios afectados para tener un verdadero panorama del impacto".

Mientras tanto, el fuego sigue ardiendo, y no por descuido. "El fuego continúa de manera preventiva", explicó. La lógica es tan simple como escalofriante: es preferible que el gas se consuma en las llamas y no que salga libre a la superficie, "que se puede diseminar por todos lados".

Tremenda explosión en Remedios de Escalada

La última advertencia del funcionario mantiene en vilo al barrio. Los edificios dañados todavía no fueron revisados por dentro y existe riesgo de que se caigan, aunque Arale buscó acotar la alarma: "El peligro de derrumbe es de la zona afectada, solamente".

La explosión en Lanús sigue abierta. Hasta que MetroGAS corte el gas no se sabrá el verdadero alcance de los daños, cuántos operarios de la tercerizada estaban en la obra ni qué pasó dentro de los edificios. Remedios de Escalada espera con angustia ese momento.