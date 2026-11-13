Insólito: intentaron llevarse 13 patos de un lago en una camioneta y terminaron detenidos

Un insólito intento de robo sorprendió a los vecinos de Palermo durante la madrugada de este viernes, cuando un hombre de 36 años y un adolescente de 15 fueron detenidos por intentar llevarse 13 patos del Lago de Regatas. Los sospechosos habían colocado a las aves en tres cajas de cartón y se preparaban para trasladarlas en una camioneta.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de la avenida Ernesto Tornquist y la calle Andrés Bello, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad detectó movimientos sospechosos cerca de un vehículo estacionado.

Intentaron robar 13 patos del Lago de Regatas

Según informaron fuentes policiales, un agente de la Comisaría Vecinal 14 C advirtió que un hombre estaba cargando una caja con aves en una Renault Kangoo roja. Ante la extraña situación, decidió acercarse para identificarlo y comprobar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando descubrió que el sospechoso estaba acompañado por un adolescente de 15 años. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron tres cajas de cartón que contenían 13 patos que habían sido sustraídos del lago de Palermo .

Los dos involucrados, quienes tienen domicilio en el partido bonaerense de San Martín, fueron identificados y quedaron bajo custodia policial. Tras el procedimiento, intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Nancy Aron, quien ordenó la detención de ambos sospechosos, la recuperación de los animales y el secuestro de la camioneta que pretendían utilizar para trasladarlos.

Quedaron detenidos un hombre de 36 años y un adolescente de 15

Aunque parezca increíble, no es la primera vez que los animales de los lagos de Palermo son protagonistas de un episodio de estas características. En septiembre de 2025, un joven provocó una fuerte indignación en las redes sociales después de robarse dos gansos, trasladarlos por la fuerza en su automóvil y llevarlos hasta su casa para ponerlos a nadar en una pileta.

Lejos de intentar ocultar lo sucedido, el propio involucrado filmó la secuencia y difundió las imágenes, que rápidamente se viralizaron y generaron un fuerte repudio por el maltrato hacia los animales. En una de las grabaciones se podía observar cómo el joven preparaba una trampa para capturar a las aves. Primero arrojó migas de pan cerca de la orilla del lago para atraerlas y conseguir que salieran del agua.

🦆🚨 Detuvieron a un hombre y a un adolescente por robar 13 patos de los lagos de Palermo 👮 La Policía de la Ciudad sorprendió a los dos sospechosos cuando cargaban las aves en tres cajas dentro de una camioneta Renault Kangoo. 📍 El operativo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en las inmediaciones del Lago de Regatas. 🔴 Los detenidos tienen 36 y 15 años. La Justicia ordenó recuperar los 13 patos, secuestrar el vehículo y detener a ambos involucrados. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #Palermo, #CABA, #Robo, #Animales, #Policiales, #AgenciaElVigía — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 13, 2026

Cuando los dos gansos se acercaron, los agarró violentamente del cuello y corrió con ellos hasta la parte trasera de un auto que se encontraba estacionado sobre la avenida Sarmiento: "¡Vamos, vamos!" , gritaba mientras escapaba con los animales en sus manos. En las imágenes se veía cómo las aves aleteaban desesperadamente e intentaban liberarse.

Ahora, el intento de robo de los 13 patos vuelve a poner el foco sobre la seguridad y la protección de las aves que habitan los espacios verdes de Palermo, después de que dos personas fueran sorprendidas cuando intentaban llevárselas en una camioneta.