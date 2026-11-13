Explosión en Remedios de Escalada, en primera persona: "Fue como si fuera un misil" y "hacía tres días estaba perdiendo gas"

Primero fue el olor. Después, el estruendo. Para los vecinos de Remedios de Escalada, la mañana de este viernes quedó partida en dos por la explosión que arrasó una esquina del centro del barrio, durante trabajos de MetroGAS en la red de distribución. El saldo oficial es de hasta el momento de 20 heridos, cinco graves, y ningún fallecido confirmado; pero lo que se escucha en la calle habla de algo que, según ellos, se podía haber evitado.

Las voces se repiten con una misma idea: el gas se sentía desde hacía horas, o incluso días. Comerciantes, vecinos de los departamentos cercanos y trabajadores de la zona contaron a Ar12 y a otros medios lo que vivieron antes, durante y después del estallido.

Fuerte explosión en Lanús

El incidente empezó cerca de las 10, en la zona de Iberlucea y Avenida Hipólito Yrigoyen, en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Según informó MetroGAS, una máquina tunelera que trabajaba en la renovación de redes dañó uno de los caños de distribución y provocó un escape de gas ; mientras la empresa intentaba repararlo, se produjo la explosión, por motivos que todavía se investigan. Al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados.

De acuerdo con el último reporte del Municipio de Lanús, hay 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y al momento ningún fallecido. Las llamas alcanzaron los cables eléctricos de la esquina, por lo que los vecinos temen cortes de luz. En el lugar trabajan siete cuarteles de bomberos, y Defensa Civil evacuó las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

El navegador no soporta este contenido.

Para apagar el fuego hay que cortar el gas y pasadas las 12.15, el personal de MetroGAS logró prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado y trabajaba en el otro; para eso hay que cavar pozos lejos del foco. Solo con los dos extremos cerrados se podrá eliminar la fuga y extinguir las llamas.

Julián trabaja en una parrilla a dos cuadras y fue uno de los primeros en dar su testimonio. Aseguró que "desde temprano había olor a gas" en la cuadra y reconstruyó lo que, para él, fue la secuencia: "Se ve que habían pinchado uno de los caños de gas y estuvo perdiendo desde las 9 más o menos hasta hace un ratito que explotó".

El navegador no soporta este contenido.

Lo que vio después lo dejó shockeado. Los operarios estaban "muy golpeados y ensangrentados", contó, y la explosión "voló toda la esquina de una fiambrería conocida del barrio". En ese local, describió, "voló todo", y la dueña buscaba desesperada a su hijo. Hasta el momento, las autoridades no informaron personas desaparecidas.

Cecilia vive a dos cuadras y habló con la voz quebrada. Según su relato a Ar12, la obra había arrancado dos semanas atrás y el problema venía de lejos: "Hacía tres días estaba perdiendo gas", y el olor "se sentía en el aire". Su enojo apuntó a la versión de que no había gas en la red mientras se trabajaba: " Dicen que estaban trabajando sin gas y es mentira, había una pérdida grande ".

Fuerte explosión en Lanús

Los testimonios dejan una pregunta que la investigación deberá responder: si el olor a gas se sentía desde temprano —o desde hacía días, según algunos vecinos—, por qué nadie frenó la obra a tiempo. Para la gente de Remedios de Escalada, la explosión no fue solo un accidente: fue el final de una advertencia que nadie quiso escuchar.