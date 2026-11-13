Impactante explosión de un caño de gas en Lanús: al menos 20 heridos, cinco de gravedad y vecinos evacuados

Una explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y obligó a evacuar viviendas cercanas mientras bomberos y equipos de emergencia trabajaban intensamente para controlar el incendio.

El episodio ocurrió mientras personal de MetroGAS realizaba tareas programadas de renovación de redes en la zona de las calles Del Valle Iberlucea y la avenida Hipólito Yrigoyen . Según la información difundida por la empresa, los trabajos se desarrollaban inicialmente sin presencia de gas.

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Sin embargo, durante las tareas, una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que provocó un escape de gas. Mientras los operarios intentaban reparar la pérdida, se produjo una explosión que desató un incendio y generó preocupación entre los vecinos.

En un primer momento, se informó que dos trabajadores de MetroGAS habían resultado heridos y debieron ser trasladados para recibir atención médica. No obstante, con el correr de las horas, el número de personas afectadas ascendió a 20, de las cuales cinco presentan heridas de gravedad.

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Los pacientes más comprometidos fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, mientras que los demás heridos fueron trasladados al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo", de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, ubicada en las inmediaciones.

Ante la magnitud del incidente, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los vecinos de las viviendas linderas, con el objetivo de evitar nuevos riesgos mientras continuaban las tareas para controlar la situación.

Hospital Interzonal General de Agudos Evita

En el lugar se desplegó un importante operativo integrado por dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús, además de equipos de bomberos provenientes de municipios cercanos que se sumaron a las tareas de emergencia.

Por su parte, MetroGAS trabajaba en la interrupción del suministro de gas en el sector afectado, mientras los bomberos intentaban sofocar las llamas y garantizar las condiciones de seguridad.