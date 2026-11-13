Maru Botana puso en su lugar a Juli Poggio en MasterChef: la humilló con una sola frase

La última gala de MasterChef estuvo marcada por la tensión, los reproches y un inesperado cruce que dejó a Juli Poggio en el centro de la polémica. La ex participante de Gran Hermano no se quedó callada después de recibir una dura devolución del jurado y terminó protagonizando un incómodo momento con Maru Botana, quien no dudó en ponerle los puntos frente a todos sus compañeros.

Todo comenzó cuando los famosos tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más complicados de la competencia: preparar una marquise. La exigente prueba de pastelería puso a más de uno contra las cuerdas y dejó en evidencia las dificultades de algunos participantes para conseguir el resultado esperado.

Juli Poggio en Masterchef

Aunque varios lograron destacarse con sus preparaciones, Juli Poggio, Karina Mazzocco y Pablo Giralt no consiguieron convencer a Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, por lo que fueron convocados al frente para recibir el temido delantal gris.

Sin embargo, lo que parecía una devolución más terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo cuando la influencer cuestionó abiertamente la decisión del jurado y apuntó contra sus propios compañeros: "Perdón, pero para mí era Pablo y Karina era aparte", lanzó Poggio, visiblemente disconforme con el resultado. Pero lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una frase que generó incomodidad entre los presentes: " No quería estar con ustedes dos ".

¡Pooor fin! 👏🏼 Tremenda ubicada le pegó Maru Botana a la agrandada de Juli Poggio: "Hay que ser más humilde en la vida" #MasterChefCelebrity https://t.co/fgqAyyoFsn — Nicolás A. Cortés  (@NicoCortesC5) November 13, 2026

La actitud de la actriz no pasó inadvertida para Maru Botana, quien decidió intervenir y enfrentarla por sus comentarios: " Juli, ¿por qué no querés estar con ellos? ", le preguntó la reconocida pastelera, sorprendida por la reacción de la participante.

Lejos de retroceder, Poggio intentó justificar su enojo y dejó en claro que consideraba que su preparación había sido superior a la de sus compañeros: "Porque la mía no estaba derrumbada, Maru", respondió con firmeza, en referencia al aspecto de los postres que habían presentado Mazzocco y Giralt.

Juli Poggio en la cuerda floja de Masterchef

Pero la explicación no alcanzó para convencer a Botana, quien no tuvo contemplaciones a la hora de señalar los errores de la ex Gran Hermano. " Estaba pasada de cocción, hay que ser humilde ", le respondió tajante, dejando en evidencia que su marquise tampoco había cumplido con las exigencias de la prueba.

El intercambio no terminó ahí. Maru Botana aprovechó el momento para darle una contundente lección a Juli Poggio frente a las cámaras, remarcando la importancia de reconocer los errores y aceptar las críticas para poder avanzar dentro de la competencia: "Si vos querés llegar lejos, la humildad ante todo", sentenció la pastelera, provocando los aplausos de los presentes en el estudio.