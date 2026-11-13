Paro a la japonesa en Aeroparque y Ezeiza: qué es, cómo funciona y qué reclaman los trabajadores

Nadie se va de su puesto; nadie deja de trabajar. Aun así, en Aeroparque y Ezeiza hay una medida de fuerza en marcha. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a ATE empezaron este viernes a las 6 de la mañana un paro a la japonesa: no frena la actividad, pero puede volverla más lenta, además el gremio descartó cancelaciones de vuelos.

La clave está en el reglamento ya que los empleados cumplen de manera exhaustiva cada norma y cada protocolo vigente: revisan la documentación con lupa y verifican cada procedimiento en tierra sin atajos. En la práctica, se trata de lo que en el mundo sindical se conoce como "trabajo a reglamento": hacer exactamente lo que dicen las normas, ni más ni menos, y dejar en evidencia cuánto depende el sistema del esfuerzo extra de su personal .

Continúa el paro de aeronáuticos

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Beleli, aclaró que la seguridad no está en juego: "No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional", explicó a la agencia NA.

Los trabajadores denuncian diez meses con una parte de sus salarios congelada, tres años sin una paritaria sectorial propia y el desfinanciamiento de áreas operativas clave del organismo. El conflicto, además, estalla en un momento paradójico: el movimiento de pasajeros en los aeropuertos marca niveles récord, mientras quienes controlan esa actividad ven caer sus ingresos.

Para el gremio, el argumento de la falta de presupuesto no se sostiene. Según ATE, la ANAC tiene una recaudación propia superior a los $220.000 millones, y esos fondos deberían usarse para garantizar el funcionamiento del organismo y recomponer los salarios " Sin trabajadores jerarquizados y con salarios dignos, no hay seguridad operacional posible ", remarcaron desde el sindicato. Todo indica que las medidas seguirán la semana próxima.

El mito del "paro a la japonesa"

La expresión tiene historia y bastante de leyenda. En el imaginario popular, un paro a la japonesa sería una protesta en la que los trabajadores, en vez de parar, producen el doble para llenar los depósitos y hacerle perder plata a la empresa.

"Paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: ya hay vuelos demorados @MarielaLopezB 📲 #C5N en vivo: https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) November 13, 2026

Los especialistas ubican el origen de esa idea en la industria automotriz japonesa de mediados del siglo XX y en el sistema Just-In-Time ("justo a tiempo"), que Kiichiro Toyoda impulsó en Toyota en la década de 1940: fabricar solo las piezas necesarias en el momento justo, sin acumular grandes stocks y con costos de almacenamiento mínimos.

A partir de esa lógica de eficiencia surgió en Occidente una lectura equivocada: si los operarios producían de más, colapsarían la cadena logística y causarían pérdidas. La teoría sonaba creíble, pero nunca fue una estrategia sindical real en Japón. Lo que hacen hoy los trabajadores de la ANAC está más cerca del trabajo a reglamento que de esa leyenda; el nombre, de todos modos, se instaló, y el paro a la japonesa en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque muestra que cumplir las normas al pie de la letra también puede ser una forma de protesta.