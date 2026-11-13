Fantino apuró a Bullrich de la peor manera: "Mové el culo, Pato" y el ultimátum por las PASO

Período de prueba, plazo corto y amenaza de despido: el lenguaje de una entrevista laboral, pero aplicado a la jefa del bloque libertario en el Senado. Alejandro Fantino, el periodista más cercano a Javier Milei, salió al aire con un ultimátum para Patricia Bullrich: o se juega por la eliminación de las PASO o se baja del barco de La Libertad Avanza.

El momento no es casual. La relación entre Bullrich y Karina Milei atraviesa su peor etapa, con rumores de reemplazo en la jefatura del bloque y advertencias cruzadas desde ambos lados. La reforma electoral, con la eliminación de las primarias como bandera oficialista, es el examen que el Gobierno le puso a la senadora, y Fantino se encargó de anunciarlo con todas las letras.

Alejandro Fantino

El conductor arrancó con un mensaje que, según dijo, le llegó desde adentro: "A mí me dicen que son los últimos días de prueba. Empezó el período de prueba para Patricia Bullrich" dijo y redobló: "Me dicen que son los últimos días de posibilidad para ver cuánto tiene ganas Bullrich de jugarse en serio".

Después cambió el tono y le habló directamente a la exministra, con una invitación a irse que sonó a portazo: "Pato, por ahí no tenés ganas de jugar, querés jugar en otro equipo, andá máquina, nada te detiene. Los votos que tiene Bullrich son de corporaciones, no son de la gente. No tiene votos ".

Fantino eligió el fútbol para explicar lo que el oficialismo espera de ella: "¿Querés jugar acá? Demostralo. Salí transpirada, Pato. Que tus números indiquen que corriste la cancha, no que la caminaste o que pasaste e hiciste una seña para la tribuna de River jugando en Boca". Hasta le puso nombre al pase que, según él, debe correr: "La prueba se inicia con otro volante tirándole una pelota larga a Patricia Bullrich a ver si corre. Aparece Martín Menem y le mete presión con las PASO".

El pico de la arenga llegó sin filtro: " Mové el culo, Pato, Mové el culo . Me dicen que en Diputados los votos están, pero en Senado no había movido un pie". La frase apunta al corazón del conflicto: Bullrich viene dejando la reforma política en manos de Diego Santilli y no mostró apuro por conseguir los votos en la Cámara alta.

Patricia Bullrich

El final fue el más duro. Fantino anticipó una definición inminente: "En las próximas horas vamos a tener una definición si Patricia Bullrich sigue arriba del barco de LLA o ya empieza su juego", dijo y remató con una frase que en el bullrichismo cayó como una bomba: "Pesa 8 gramos. Se va y no pasa nada. Si se queda le suma mucho a LLA, pero si se va no le quita nada. Nadie va a dejar de votar a LLA porque se vaya Patricia Bullrich. No tiene voto puro, no tiene ni proyecto de país ".

La embestida de Alejandro Fantino contra Patricia Bullrich calienta una interna que ya no se disimula. Del otro lado, el bullrichismo viene avisando que "no saben con quién se meten" y que, si la desplazan, "no les sale una ley más". Con el año parlamentario a punto de cerrarse y las PASO como prenda de cambio, las próximas horas dirán si la senadora acepta el examen o si, como sugirió el periodista de La Libertad Avanza, empieza a jugar en otro equipo.