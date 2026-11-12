Renunció Jensen Huang, de Nvidia: Espionaje, infidelidades y un escándalo que salpica a Trump

Treinta y tres años al frente de la empresa que fundó, y una caída en cuestión de semanas. Jensen Huang, el hombre que convirtió a Nvidia en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial, dejó su cargo de director ejecutivo; la jefa de Finanzas, Colette Kress, quedó a cargo de forma interina. La compañía formalizó el cambio ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense, en medio de una investigación interna que mezcla infidelidades, sospechas de espionaje y nervios en Wall Street.

En el centro del escándalo hay dos mujeres. Una es una ejecutiva china que, según la inteligencia de Estados Unidos, recolectaba información para Pekín; la otra, una vicepresidenta de la propia Nvidia. Ambos vínculos, revelados por The New York Times, desataron una tormenta que ya se siente en el precio de las acciones: la firma, que domina cerca del 90% del mercado de procesadores para los grandes proyectos de IA, perdió alrededor de una cuarta parte de su valor en poco más de un mes .

Jensen Huang

La primera pieza cayó en octubre cuando The New York Times publicó que las agencias de inteligencia estadounidenses habían detectado una relación estrecha entre Huang y Alice Huang —sin parentesco con él—, ciudadana china, ex periodista de televisión en su país y alta ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur. Según el diario, esa firma compró chips de Nvidia por más de USD 4.800 millones en dos años, y los servicios de inteligencia concluyeron que ella le pasaba información a Pekín.

La presión se volvió insostenible y Huang terminó confesando . Primero lo reconoció ante el directorio; después, en una carta a los empleados difundida por la agencia AP, admitió que le había sido infiel a su esposa, pidió disculpas a su familia y a sus colegas y dijo que asumía "toda la responsabilidad". En ese texto escribió: "Liderar Nvidia es el privilegio de mi vida", y reconoció: "No estuve a la altura de esa responsabilidad". También buscó despejar la sospecha más grave: "Estoy comprometido a proteger a Nvidia y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Jensen Huang y Jensen Huang

El directorio abrió una investigación para determinar si Huang había sido "blanco de una operación de inteligencia extranjera" y encargó la revisión al estudio de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. En un primer momento, la junta dijo no tener "motivos para creer" que se hubieran comprometido secretos de la empresa ni la seguridad nacional, y el CEO prometió seguir en su puesto. Duró pocos días.

Lo que precipitó la salida fue una nueva revelación. Según The New York Times, Huang también habría tenido una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de Salud de Nvidia, que entró a la compañía en 2008 y le reporta directamente. Cinco ex empleados le dijeron al diario que el vínculo era un secreto a voces puertas adentro .

El episodio más comprometedor habría ocurrido en marzo, durante la conferencia anual de la empresa: según dos de esas fuentes, Huang, de 63 años, y Powell, de 48, fueron filmados en actitud afectuosa en un hotel de San José, California.

Jensen Huang - Kimberly Powell

El Times aclaró que no vio la grabación; tres personas al tanto del hecho contaron que la hizo alguien que estaba en el lugar y que la custodia de Huang lo apartó y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad. Los dos están casados con otras personas. Cuando el diario lo consultó por Powell, la respuesta de Huang fue seca: "No creo que deba hablar conmigo directamente"; acto seguido, cortó la llamada. Ni Nvidia ni la ejecutiva hicieron comentarios.

El mercado castigó la incertidumbre sin piedad. Nvidia perdió cerca del 25% de su valor y resignó el segundo puesto entre las compañías más valiosas del planeta: Microsoft la superó y Apple encabeza el ranking. Para una firma cuyo liderazgo parecía intocable, el golpe es histórico.

Jensen Huang

Pero el escándalo no se queda en Silicon Valley porque Huang es uno de los asesores informales más cercanos de Donald Trump en inteligencia artificial y forma parte del Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Cuando la prensa le preguntó si lamentaba no haber actuado ante la información de inteligencia sobre el caso, el Presidente lo defendió: "Creo que es un tipo honorable", y hasta dijo estar abierto a llevarlo en su viaje por Asia.

El problema es evidente: si se confirma que una presunta espía china tuvo acceso privilegiado al hombre que asesora a la Casa Blanca sobre chips —un tema clave en la pelea con Pekín y en las restricciones a las exportaciones—, las preguntas van a apuntar a quién sabía qué en Washington y por qué no hizo nada.

Jensen Huang y Donald Trump

Por ahora, la investigación sigue abierta y nadie probó que se hayan filtrado secretos. Pero la caída de Jensen Huang ya dejó una postal impensada hace un mes: el gurú de la inteligencia artificial, fuera de su propia empresa por un escándalo de sábanas con olor a espionaje.