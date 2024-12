Del dolor de los amigos de Eliana a la denuncia del sobrino del único detenido: "Agarraron un perejil"

Eliana Vanesa Gómez se desempeñaba como enfermera del Hospital Churruca y era -según recuerda su familia-. reconocida por su incansable labor solidaria: fue brutalmente asesinada en un intento de robo frente a su domicilio en Rafael Castillo. Eran las 11:24 de la mañana del sábado cuando dos delincuentes interrumpieron su rutina diaria, quitándole la vida de un disparo en la cabeza para robarle su auto. Este crimen, devastador para propios y ajenos, no solo dejó una familia destrozada, sino también a un barrio entero sumergido en la indignación, el luto y, sobre todo, el miedo constante a que esto se vuelva a repetir.

Eliana tenía 37 años y había llegado a la esquina de Luis Vernet y Olivieri, en el límite entre Rafael Castillo y Laferrere, cuando dos hombres la interceptaron. Tras romper la ventanilla del lado del conductor de su Fiat Argo rojo, intentaron sacarla del vehículo. En un intento desesperado por protegerse, la joven trabó las puertas. Pero los delincuentes no se detuvieron. Uno de ellos le disparó a quemarropa, hiriéndola fatalmente en la sien. Su cuerpo fue dejado sobre el asfalto mientras los atacantes huían en su auto, que más tarde sería abandonado tras un choque en las cercanías. Los ecos de los culatazos y el disparo resonaron en el barrio.

El sobrino del detenido dijo que agarraron a un "perejil"

Incluso, muchos de los vecinos quedaron paralizados al ver la horripilante secuencia, mientras que otros, horrorizados, solo pudieron llamar al 911. Eliana no solo era una trabajadora ejemplar en el ámbito de la salud; también era un pilar de su comunidad. Vecinos como Angélica, quien fue testigo de los hechos, la describió como "una persona espectacular, siempre dispuesta a ayudar". Su generosidad no tenía límites, extendiendo su mano a quienes no podían acceder a medicamentos esenciales. Sin hijos ni pareja, Eliana dedicaba su tiempo libre a cuidar a su madre y a consentir a sus sobrinos.

De hecho, Estefanía, otra vecina que la conocía de toda la vida, destacó: "Era un amor de persona, una chica súper dulce. No merecía esto". El crimen de Eliana desató una ola de repudio en redes sociales y en su comunidad. Amigos, familiares y vecinos no tardaron en volcarse a las calles y a las plataformas digitales exigiendo justicia. "No podemos permitir que otra vida inocente se pierda así. Esto no puede quedar impune", escribió una de sus amigas en un emotivo mensaje de despedida. La policía logró detener al principal sospechoso, Mariano Jonatan Macena, alias "Toscanito", de 37 años, quien cuenta con un largo historial delictivo.

Su arresto se dio tras un operativo encubierto en la Plaza Atalaya, donde fue ubicado junto a su pareja. Sin embargo, su familia clama por su inocencia, argumentando que es "un perejil". Así lo afirmó Javier, un sobrino del delincuente: "Es inocente, agarraron un perejil". El hombre contó que su tío tiene antecedentes y estuvo preso siete veces por robo, pero que en esta ocasión no "tiene nada que ver" y destacó que Macena "está perdido en la droga". "Después de que me allanaran vino y le pregunté si había sido él, hasta el dije que llamaba a la Policía y lo entregaba, pero se puso a llorar y me confirmó 'yo no fui pela'", expresó.

Respecto a los videos que se difundieron en las últimas horas, Javier ratificó con lágrimas en los ojos que no es Macena el de las imágenes: "Te das cuenta, no es él. No sé quién lo delató". Por último, pidió que se haga justicia para la familia de la enfermera y también para la suya ante la detención del hombre de 37 años. El fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, buscará cotejar imágenes de las cámaras de seguridad con el rostro del acusado, mientras continúa la búsqueda del cómplice.

Así fue la fuga de los asesinos de la enfermera en La Matanza

Las calles de Rafael Castillo todavía guardan el eco de las súplicas de los vecinos por justicia. El asesinato de Eliana no solo deja un vacío en su familia y amigos, sino que también expone una vez más la cruda realidad de la inseguridad en el Conurbano bonaerense. "Eli vivía para ayudar a los demás. Ahora nosotros debemos vivir para honrar su memoria y exigir que esto no vuelva a ocurrir", concluyó Angélica en diálogo con el noticiero "Buen Telefe", en medio de lágrimas, recordando a su amiga y vecina.