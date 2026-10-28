Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes tras 19 días de búsqueda

Las autoridades encontraron este miércoles el cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años que llevaba al menos 19 días desaparecida en la provincia de Corrientes, en un caso que generó conmoción y dio lugar a una intensa investigación judicial.

Fuentes de la Justicia local confirmaron el hallazgo del cadáver. Hasta el momento, hay cinco personas detenidas en el marco de la causa , mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Nancy Godoy

Entre las personas detenidas en el marco de la investigación se encuentra Rosa Leguizamón, puestera de la estancia El Curupí, quien fue imputada como partícipe primaria de un homicidio. La causa cuenta con un total de cinco arrestados, mientras la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la desaparición y muerte de la docente.

Los cinco detenidos son Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas, Ireneo Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón. Zarza, Sandoval y Rojas fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Leguizamón está acusada de homicidio simple y Bordón de falso testimonio. Todos permanecen bajo prisión preventiva.

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