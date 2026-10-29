Clásicos góticos: 3 imprescindibles para sumergirse en el lado más lúgubre de la literatura

Penguin reúne tres grandes clásicos que demuestran por qué el terror, el misterio y la literatura gótica siguen fascinando a nuevas generaciones de lectores, generando más fans a través del tiempo, con historias que ya nos la contaron pero que siguen siendo clásicos, y los clásicos son lindos volver a leer.

Es que hay historias que sobreviven al paso del tiempo porque esconden algo más que miedo: hablan de nuestros deseos más oscuros, de los límites de la ciencia, de la obsesión por la belleza y de aquello que preferimos no conocer. En esa zona inquietante de la literatura aparecen estos tres nombres fundamentales: Oscar Wilde, Mary Shelley y H. P. Lovecraft.

Con una selección exquisita de clásicos góticos, la editorial Penguin invita a reencontrarse con algunas de las obras más emblemáticas del género a través de ediciones que también se destacan por su atractivo visual. Las tapas negras, combinadas con ilustraciones en violeta, verde y rojo, convierten a estos libros en objetos que llaman la atención desde el primer vistazo.

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde: el precio de la belleza eterna

¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para no envejecer nunca? Esa es una de las preguntas que atraviesan El retrato de Dorian Gray, una de las novelas más fascinantes de Oscar Wilde. La historia presenta a un joven cuya belleza parece inalterable, mientras un retrato suyo comienza a reflejar el paso del tiempo y las consecuencias de sus decisiones. Desde esa premisa, Wilde construye una historia sobre la vanidad, el placer, la corrupción moral y la obsesión por conservar una imagen perfecta.

El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde

Lo interesante de esta historia es que el horror no aparece necesariamente en forma de monstruos o criaturas sobrenaturales, está directamente en el propio ser humano, en sus contradicciones y en la facilidad con la que puede justificar sus actos cuando cree que no tendrá que enfrentar las consecuencias. Es un clásico que va mucho más allá del suspenso, también funciona como una crítica a una sociedad obsesionada con las apariencias y, si lo pensamos en tiempos de redes sociales y culto a la imagen, su planteo resulta sorprendentemente actual y paradójicamente nunca envejece.

Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley: cuando la ciencia cruza los límites

Muchos conocen a Frankenstein por sus innumerables versiones cinematográficas, pero volver a la novela original de Mary Shelley permite descubrir una historia bastante más compleja de lo que suele mostrar la cultura popular.

Publicada originalmente en 1818, la obra sigue a Victor Frankenstein, un científico que consigue dar vida a una criatura y que luego debe enfrentarse a las consecuencias de su creación. Sin embargo, reducir esta novela a la historia de un monstruo sería quedarse con lo superficial, Shelley plantea preguntas sobre la responsabilidad, la soledad, el rechazo y los límites de la ambición humana. ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre del conocimiento? ¿Quién es realmente el monstruo: la criatura o quien la crea y después la abandona?

Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley

Ahí radica una de las grandes fortalezas del libro: la criatura no es simplemente una figura aterradora, también es un ser que busca comprensión y afecto en un mundo que lo condena por su apariencia

Mi recomendación es leerla sin quedarse con la imagen que instalaron las películas; la novela tiene una profundidad emocional y filosófica que sigue interpelándonos, especialmente en una época en la que los avances científicos y tecnológicos vuelven a poner sobre la mesa preguntas sobre la creación y sus consecuencias.

Cuentos de terror, de H. P. Lovecraft: el miedo a lo que no podemos comprender

Si las historias anteriores exploran los rincones oscuros del ser humano, H. P. Lovecraft lleva el terror hacia un territorio todavía más perturbador: aquello que existe más allá de nuestra comprensión y no sabemos descifrarlo. En Cuentos de Terror, el universo literario del autor estadounidense invita a sumergirse en atmósferas opresivas, presencias inexplicables y secretos capaces de alterar la percepción de la realidad. Su influencia en el terror moderno es enorme, desde la literatura hasta el cine y los videojuegos, por eso, esta selección resulta una buena oportunidad para acercarse a un autor fundamental para entender cómo evolucionó el género.

¿Pero qué puedo decirles sobre su estilo? Puede resultar más exigente para quienes están acostumbrados a un terror rápido y directo; pero para quienes disfrutan de los misterios, las atmósferas inquietantes y las historias que dejan preguntas después de terminar de leer, la experiencia es fascinante de principio a fin.

Clásicos góticos

Lo interesante de esta selección es que cada libro propone una puerta de entrada diferente a la oscuridad. Wilde explora la degradación moral detrás de la belleza; Shelley cuestiona la ambición humana y la responsabilidad de nuestras acciones; Lovecraft nos enfrenta con el miedo a lo desconocido. Son tres maneras distintas de demostrar que el terror no depende exclusivamente de la sangre, los sobresaltos o las criaturas monstruosas, muchas veces lo más inquietante es reconocernos en una historia o descubrir que no tenemos una respuesta para todo.

¿Pero qué hace diferente a estas ediciones? Es fácil de descifrar: apuestan por un diseño visual que invita a recuperar el placer de tener un libro en las manos, y en un mercado donde la presentación también importa, estas tapas ilustradas consiguen que los clásicos tengan una identidad propia y despierten curiosidad incluso entre quienes todavía no se animaron a leerlos.

Mi opinión: son clásicos que merecen salir de la biblioteca y volver a las conversaciones en redes sociales y entre amigos. Hay algo que me gusta especialmente de esta propuesta y es que no se limita a recuperar títulos famosos, sino que permite volver a historias que siguen generando debates y que no perdieron su capacidad de incomodar. Personalmente, creo que estos libros son una excelente oportunidad para quienes quieren iniciarse en la literatura gótica y popular.