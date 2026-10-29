Ultraderecha que ayuda a ultraderecha...: Flávio Bolsonaro le agradeció a Milei por su fuga

Si quedaba alguna duda sobre el papel de la Argentina en la salida de Flávio Bolsonaro, él mismo se encargó de despejarla. Ya instalado en Estados Unidos, el senador brasileño publicó una carta abierta y, antes de cualquier otra cosa, le dio las gracias a Javier Milei. Mientras la Casa Rosada evita explicar qué pasó en Misiones, el principal beneficiado lo hizo público.

"Antes que nada, quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad ; al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país", escribió.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

El elogio al "respeto por la legalidad" tiene su ironía: viene de un dirigente que salió de su país pese a que la Justicia brasileña se lo había prohibido expresamente y le había ordenado entregar sus pasaportes.

La carta tuvo otro detalle. En la primera versión, Flávio se dirigía "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil". Unos 60 minutos después, el texto apareció modificado. El hombre que perdió el balotaje contra Lula da Silva por más de tres puntos se autoproclamó presidente y después lo pensó mejor.

Primera versión: "Presidente electo"

Lo que no cambió fue el resto del discurso: denunció "fraude electoral" y "persecución política", y justificó el viaje con su familia "ante la instrumentalización política de la Justicia". También buscó darle un sentido épico a su salida: " No huí de Brasil; salí por Brasil . Me alejé de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque, silenciado, encarcelado y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos sometidos al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por un Tribunal Supremo repleto de servidores del régimen".

Lo que dijo y lo que no dijo Migraciones

El agradecimiento obliga a repasar el papel del Gobierno argentino de Javier Milei. El martes por la mañana, la Dirección Nacional de Migraciones dijo que no registraba ningún ingreso de Bolsonaro; pero duró muy poco porque a las 2 de la madrugada del miércoles, el mismo organismo confirmó que el senador, su esposa y sus dos hijas habían cruzado a las 22:50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, con "documentación hábil de viaje", y que a las 23:30 subieron a un vuelo privado de Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil.

Flávio Bolsonaro

El comunicado no explicó nada más. No aclaró cómo un dirigente con prohibición de salir de Brasil cruzó la frontera sin ninguna alerta, ni quién coordinó que el avión esperara casi 24 horas en Puerto Iguazú. El vocero Adrián Ravier se limitó a decir que no hubo "ningún pedido de asilo".

La relación entre Milei y el clan Bolsonaro no es nueva. En julio, el Presidente viajó a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio en la convención del Partido Liberal, una visita que provocó que Brasilia retirara a su embajador. Además, la Policía Federal brasileña ya había revelado que Jair Bolsonaro evaluó en 2024 pedirle asilo a la Argentina.