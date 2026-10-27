¿Hubo o no un trío? La palabra de Josefina Lynch y el supuesto encuentro sexual con su hermana y Emanuel Ortega

Las repercusiones de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega todavía están a la orden del día. Ahora, la supuesta tercera en discordia, Josefina Lynch, debió salir a negar la existencia de un trío sexual con su hermana y el cantante, en el marco de los rumores que circularon en los últimos días, a partir de las declaraciones que brindó Martín Salwe ante SQP.

El descargo de Josefina Lynch ante las acusaciones de haber protagonizado un trío sexual junto a su hermana y Emanuel Ortega.

"Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales", fue la frase con la que Lynch concluyó todo el debate en relación a la fiesta sexual que Salwe aseguró que ocurrió cuando junto a su hermana Tita, fue a grabar al estudio de Emanuel. "Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia", remarcó.

Las palabras de Josefina fueron a través de historias de Instagram en las cuales cruzó las versiones apócrifas que volcaron en su contra. "Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó", explicó.

El descargo de Josefina Lynch ante las acusaciones de haber protagonizado un trío sexual junto a su hermana y Emanuel Ortega.

"Habría sucedido que Emanuel no sólo estuvo con Josefina, sino que habría también estado con Tita", soltó Salwe. "¿Estás hablando de un triángulo?", le preguntaron sus compañeras de panel con incredulidad. "O trío, le dicen en el barrio", arrimó el también bailarín en tono cómico. Si bien todo fue explicitado de manera potencial, Lynch no se aguantó los rumores vertidos.

"La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas. Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo", protestó en sus historias la cantante. "Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias", concluyó.

Prandi y Ortega se separaron apenas 27 días después de haber conformado su matrimonio, y tras años de un noviazgo que no había mostrado fragilidad hasta que se concretó la distancia final entre ambos. La conductora y modelo al principio evitó explicar las razones de la ruptura, aunque con el pasar de los días se animó a confesar la cruel verdad que supo sobre su flamante marido.