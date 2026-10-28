Se filtraron los chats de Emanuel Ortega con la supuesta tercera en discordia y un detalle desató la furia de Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa sumando capítulos y, esta vez, salieron a la luz los chats privados entre el músico y Josefina Lynch, la joven señalada como la tercera en discordia. La ruptura se produjo apenas unas semanas después de la boda, cuando la modelo descubrió que su marido había mantenido conversaciones y coordinado encuentros en su estudio de grabación sin informarle.

En las últimas horas, Yanina Latorre reveló en SQP los mensajes que habrían desencadenado el conflicto y brindó detalles sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con el matrimonio: "Un 5 de octubre, Emanuel habla por primera vez con esta chica y no le cuenta a Julieta", relató la conductora antes de mostrar el intercambio.

Se filtraron los chats que provocaron la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El primer contacto fue por iniciativa de Lynch, quien buscaba grabar una canción y acudió al artista por una recomendación. "Hola Ema! Cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula. Te molesto por lo siguiente: quisiera grabar el cover de una canción (Bang Bang de Nancy Sinatra). Yo tengo una versión hecha, pero es muy casera y pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo estos días. Me avisas? Gracias", escribió la joven.

Por su parte, Ortega respondió con entusiasmo y le propuso reunirse en su lugar de trabajo: "Hola Josefina, cómo estás? Te cuento, estoy viajando este próximo lunes. Pero te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostras lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, asi que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla".

A partir de ese momento, ambos comenzaron a coordinar horarios para avanzar con el proyecto musical. Sin embargo, según Latorre, el cantante dejó de responderle durante dos días, aparentemente después de que Prandi revisara su teléfono a escondidas y encontrara las conversaciones: "Julieta le tenía prohibido grabar con chicas y, en caso de hacerlo, tenía que avisarle", aseguró la conductora al referirse a los acuerdos que, según su versión, existían dentro de la pareja.

Los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch

El conflicto se agravó cuando Lynch comenzó a compartir imágenes y videos desde el estudio de grabación. De acuerdo con el relato de Latorre, Prandi ya sospechaba del encuentro y estuvo pendiente de las redes sociales de la joven para comprobar si finalmente se concretaba: "El viernes, como ya sabía que iban a grabar, Julieta estuvo todo el día mirando las stories de Josefina", explicó la periodista sobre la jornada en la que la cantante publicó contenido relacionado con su trabajo.

Las imágenes habrían sido suficientes para que la modelo tomara una decisión drástica. "Cuando Julieta ve eso, le escribe a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó y lo bloquea de todos lados. Le dijo "no vuelvas a casa porque no entrás más", detalló Latorre.

Frente a la imposibilidad de regresar al hogar y sin comunicación con su esposa, Ortega decidió pasar el fin de semana en su estudio musical. Mientras tanto, Josefina continuó asistiendo al lugar durante el sábado y el domingo, aunque Prandi desconocía que los encuentros laborales seguían adelante.

🔥 LOS CHATS ENTRE EMANUEL ORTEGA Y JOSEFINA LYNCH Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/cIVyjpFRgh — América TV (@AmericaTV) October 27, 2026

La situación terminó de estallar cuando la actriz hizo pública la ruptura mediante un comunicado, una decisión que, según la conductora, sorprendió incluso al entorno más cercano del matrimonio. "Toda la familia, incluso Emanuel, se entera que estaban separados", sostuvo.

A pesar de las sospechas que rodearon el vínculo, los chats difundidos por la propia Josefina Lynch muestran conversaciones centradas en cuestiones musicales, sin mensajes de contenido romántico o íntimo. De hecho, durante aquel fin de semana, la joven le consultó a Ortega si podía concurrir al estudio acompañada por su hermana, quien también se dedicaba al canto. El músico aceptó la propuesta y ambos continuaron trabajando en sus proyectos.

Incluso después de los encuentros, mantuvieron contacto para intercambiar ideas y avanzar con pistas de audio destinadas a futuras grabaciones.

Sin embargo, cuando el nombre de Lynch comenzó a circular en los medios como el de la supuesta tercera en discordia, la cantante volvió a comunicarse con Ortega, esta vez preocupada por las repercusiones públicas: "Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo", le escribió para consultarle si podía aclarar públicamente lo sucedido.

Salió a la luz la furia de Julieta Prandi con Emanuel Ortega

La respuesta del músico dejó en evidencia que también se encontraba afectado por el escándalo y que lamentaba que la joven hubiera quedado involucrada: "Hola Josefina. Estoy al tanto de lo que me contas. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo. Creeme que lo lamento mucho, de verdad", expresó.

Finalmente, ambos acordaron mantener una conversación telefónica para coordinar un descargo público que permitiera aclarar la naturaleza de su relación. De esta manera, los mensajes expuestos no aportaron pruebas de una infidelidad, pero sí dejaron al descubierto los encuentros que, según la versión difundida por Latorre, Prandi desconocía y que habrían provocado el quiebre definitivo de su matrimonio con Ortega, apenas unas semanas después de pasar por el altar.