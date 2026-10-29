Caputo la pasó muy mal en Catamarca: el cuadro de salud que preocupó a Casa Rosada

El Gobierno se jacta de haberle ganado a la inflación, al riesgo país y a "la casta". Pero en Catamarca se cruzó con un rival que no negocia: la pachamama que no perdona en las alturas. La comitiva presidencial llegó a la cordillera para inaugurar una planta de litio, y las montañas la recibieron con bajas de presión, deshidratación y el ministro de Economía que la pasó mal. Luis Caputo se apunó.

La explicación oficial fue sencilla. Según fuentes de la Casa Rosada, Caputo tuvo síntomas de mal de altura y recibió hidratación. Y enseguida tranquilizaron a todos: "Actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad".

Luis Caputo

Un integrante de la comitiva, que también sintió la altura aunque más leve, fue todavía más gráfico: "Se apunó, básicamente. Le bajó bastante la presión. A varios de la comitiva les pasó algo parecido, pero a él le pegó un poco más la altura y tuvieron que hidratarlo. Ya está bien".

Cómo fue la gira por Catamarca

La visita, la primera oficial de Javier Milei a la provincia, empezó el martes. El Presidente llegó con Caputo y con Karina Milei, y la comitiva recorrió Algodonera del Valle, una empresa de hilados de algodón con cuatro plantas industriales, 450 empleados y más de 50 millones de dólares invertidos en modernización. Fue además la primera vez que Milei pasó la noche en una provincia durante su gestión.

Los hermanos Milei junto a Jalil

El plato fuerte llegó el miércoles bien temprano. Milei voló en un Hércules al salar del Hombre Muerto, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la minera Rio Tinto inauguró dos instalaciones de carbonato de litio: la ampliación Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida Entre las dos suman una inversión de 1.400 millones de dólares y 25.000 toneladas anuales más de capacidad de producción. Ahí fue donde el aire se volvió escaso para algunos.

El Presidente Aprovechó para defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: "¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta", dijo y prometió más: "Nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra, quitándole las trabas del camino a todos ustedes, que son quienes invierten, trabajan para que esto sea posible". Lo que no pudo quitar fueron los 4.000 metros que separaban a su ministro del oxígeno.

Para alivio de Caputo, la agenda de este jueves es a nivel del mar. A las 9, el ministro debía encabezar en Rosario la apertura de las Rondas de Negocios del RIGI, junto con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Allí no habrá falta de oxígeno, aunque los números de la economía pueden seguir quitándole el aire.