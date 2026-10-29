Paro nacional docente por Nancy Godoy: CTERA convocó a una jornada de duelo tras el femicidio de la maestra rural

Las aulas están vacías y los guardapolvos en la calle. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este jueves 29 de octubre una jornada nacional de duelo con paro y movilizaciones en todo el país. El motivo es el femicidio de Nancy Estela Godoy, la directora rural de 52 años que desapareció el 7 de octubre en Corrientes y fue encontrada sin vida.

En su comunicado, el gremio expresó su "profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre". También acompañó a la familia, a la comunidad educativa y al SUTECO, el sindicato docente correntino, "que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos".

Paro nacional para visibilizar el femicidio de Nancy Godoy

La convocatoria pide justicia sin demoras: "Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia".

Pero el reclamo va más allá del caso. CTERA apunta a las condiciones en las que trabajaba la docente y les reclama al gobierno de Corrientes y al Gobierno nacional "que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente". Y agrega: "Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional".

Cómo sigue el caso: un celular clave

La investigación sumó un hallazgo que podría cambiar el rumbo de la causa: apareció el celular de Nancy Godoy entre sus pertenencias . Los investigadores esperan reconstruir con él sus últimos movimientos y saber qué pasó antes de que desapareciera.

Nancy Estela Godoy

La última comunicación conocida de la docente fue el 7 de octubre, cuando le mandó un audio a su nuera p ara contarle las dificultades que tenía por la falta de agua y el estado de la escuela . Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron la desaparición.

La pesquisa se concentró en personas vinculadas a la estancia El Curupí. El capataz, Ireneo Zarza, está acusado como coautor de femicidio y es uno de los principales sospechosos. En una construcción rural que usaba, a unos 150 metros de la escuela, se encontró ropa quemada que ahora se está peritando. También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas.

Nancy Godoy

La cuarta acusada es Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple. Era la baqueana que trasladaba a la docente a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y le ofrecía alojamiento. En un allanamiento a una propiedad vinculada con ella y con Rojas aparecieron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de Nancy.

El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. En una de sus declaraciones dijo que la docente había sido asesinada y que su cuerpo fue arrojado a un bañado, pero después se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración fue obtenida con presiones y maltratos policiales. Los cinco siguen con prisión preventiva por orden del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

nancy godoy

Mientras la causa avanza, las escuelas de todo el país se movilizan con un mismo reclamo: justicia por Nancy Godoy, y que ningún docente rural vuelva a trabajar en el aislamiento y la desprotección en que trabajaba ella.

Ante situaciones de violencia de género está disponible la Línea 144, gratuita y las 24 horas.