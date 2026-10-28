Diputados opositores exigen al Gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Diputados de todos los bloques de la oposición presentaron hoy una declaración pública común por la cual le exigen al Gobierno que reconozca el triunfo del reelecto mandatario brasileño, Lula da Silva, y que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno expliquen en la Cámara baja la "absoluta complicidad" del Gobierno de Javier Milei con la fuga del ex candidato presidencial del Partido Liberal Flavio Bolsonaro.

El comunicado fue compartido por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en representación del principal bloque opositor, por Myriam Bregman del Frente de Izquierda, Esteban Paulón y Mariela Coletta de Provincias Unidas, Nicolás Massot de Encuentro Federal, Ernesto "Pipi" Ali de Primero San Luis y Marcela Pagano de Coherencia, entre otros diputados nacionales.

En primer lugar, los diputados opositores le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que "responda con urgencia los pedidos de informes solicitados y/o por solicitar por las y los legisladores nacionales".

Santiago Caputo, presente en Puerto Iguazú

A su vez, reclaman la "urgente presencia" en la Cámara de Santilli, Monteoliva y Quirno, "en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional".

Por último, exigen al Poder Ejecutivo que "reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".

Hasta el momento, Javier Milei es el único presidente de América Latina que se niega a reconocer el triunfo de Lula da Silva o emitir una felicitación oficial.

El resto de los jefes de Estado de América Latina, incluyendo Centroamérica, el Caribe y México, han reconocido formalmente el resultado electoral, inclusive aquellos que pertenecen a partidos de derecha como el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el boliviano Rodrigo Paz y la peruana Keiko Fujimori.

Desde la oposición se han presentado numerosos pedidos de informes que apuntan a una presunta "complicidad" del Gobierno argentino en la maniobra para facilitar la fuga de Bolsonaro de su propio país.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Según trascendió, Bolsonaro ingresó al país en la madrugada por vía terrestre a través de una camioneta custodiada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones.

Se sospecha que el principal asesor presidencial Santiago Caputo habría estado en dicha localidad para supervisar personalmente el operativo que permitió la salida de Bolsonaro en un vuelo privado hacia Estados Unidos.

Desde la oposición buscan investigar el soporte brindado por Migraciones, la PSA, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).