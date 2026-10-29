Tragedia ferroviaria en España: quién era la argentina que murió y qué se sabe del hombre que sigue desaparecido

El trágico choque de trenes ocurrido en España, que dejó al menos 68 muertos, también golpeó a la Argentina. La Cancillería confirmó el fallecimiento de una ciudadana argentina, mientras que otra familia mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 51 años que viajaba en una de las formaciones involucradas.

El accidente se produjo entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad que realizaban el trayecto Madrid-Sevilla colisionaron. Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro, comenzaron a conocerse las historias de los argentinos afectados por la tragedia.

El trágico choque de trenes ocurrido en España

Según la información trascendida, la víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de San Juan, quien se desempeñaba como podóloga y se había radicado en Andalucía.

Al momento del accidente, Martina viajaba junto a su hermano Zacarías, quien resultó herido y debió ser trasladado al Hospital de Toledo. Ambos se encontraban en el séptimo vagón de una de las formaciones que protagonizaron el choque.

Los hermanos habían estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se formaron como licenciados en Podología. Además, compartieron su actividad profesional en un consultorio de San Juan, donde la joven continuó atendiendo pacientes hasta 2025, antes de instalarse definitivamente en España.

La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand

De acuerdo con la información difundida, Conte Grand se encontraba de viaje por Toledo junto a su familia para celebrar el nacimiento de su sobrina, cuando ocurrió la tragedia que terminó con su vida.

Buscan desesperadamente a otro argentino

En paralelo, crece la preocupación por Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde el accidente. El hombre se trasladaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla y ocupaba el vagón número ocho de la formación AVE. Desde el momento de la colisión, sus familiares no lograron volver a comunicarse con él.

Su primo Rafael confirmó que la familia perdió todo contacto con Agustín después del choque. También explicó que uno de sus hermanos vive en España y fue quien realizó la denuncia formal por su desaparición ante las autoridades. Por su parte, Sergi Horan, pareja de Randazzo, utilizó las redes sociales para difundir la búsqueda y compartir los pocos datos que consiguieron hasta el momento.

Según detalló, la única información disponible indica que el argentino habría recibido asistencia en un centro de atención primaria de la zona y que sus datos figuran en el registro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Sin embargo, todavía se desconoce si fue trasladado a otro establecimiento médico y dónde podría encontrarse.

Crece la preocupación por Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido

Cómo fue el choque de trenes

La tragedia ocurrió a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, apenas nueve meses después de otro grave accidente ferroviario registrado en Adamuz, Andalucía, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad provocó 46 muertes en enero.

De acuerdo con la reconstrucción brindada por el ministro de Transportes español, Óscar Puente, el siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana, hora local, cuando un tren AVE de Renfe, que había partido desde Madrid con destino a Sevilla menos de una hora antes, impactó contra una formación de la empresa Iryo que realizaba el mismo recorrido.El segundo servicio había salido de la capital española apenas seis minutos antes que el primero.

Los primeros indicios de la investigación señalaron que una "avería informática" afectó un tramo ferroviario de aproximadamente 69 kilómetros cerca de las 8.30, lo que obligó a detener alrededor de seis trenes, incluidos los dos que posteriormente protagonizaron la colisión. Sin embargo, a las 8.36, aproximadamente, la formación de Renfe recibió autorización para reanudar su recorrido. Tras avanzar unos 25 kilómetros, terminó impactando contra la parte trasera del tren Iryo, que permanecía detenido sobre las vías.

Trágico choque de trenes ocurrido en España

La decisión de permitir que uno de los servicios continuara circulando quedó bajo cuestionamiento. El propio ministro de Transportes apuntó contra la orden emitida desde el centro de control: "Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables", consideró Puente, quien además calificó de "errónea" la autorización.

Mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades detrás del accidente, la tragedia dejó decenas de familias atravesadas por la pérdida de sus seres queridos y otras que todavía esperan respuestas sobre el paradero de los pasajeros desaparecidos.